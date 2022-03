Nvidia GeForce RTX 3090 Ti : on connaît la prix de la version Founders Edition

La carte graphique GeForce RTX 3090 Ti constituera la nouvelle référence chez Nvidia et le nouveau point culminant de la gamme RTX 30 avec architecture Ampere.

Elle offrira énormément de puissance via son GPU GA102 complètement déployé et ses 24 de mémoire GDDR6X et certains benchmarks prédisent déjà entre 5 et 9% de progression par rapport à la RTX 3090.

En attendant l'officialisation, le prix de référence se dévoile également et il serait de 1999 dollars pour la version Founders Edition de Nvidia. C'est 500 dollars de plus que la RTX 3090 et les variantes issues des partenaires devraient coûter sensiblement plus cher.

Le site Videocardz montre déjà certaines de ces versions AiB dont un modèle avec refroidissement liquide qui ne demandera que deux slots, contre trois slots et plus pour les versions avec refroidissement classique.