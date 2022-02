Nvidia RTX 3090 Ti : où en est la carte graphique aperçue au CES ?

Très brièvement confirmée lors du salon CES 2022, la carte graphique RTX 3090 Ti de Nvidia devait être présentée plus longuement durant le mois de janvier.

Parmi les nombreuses annonces de Nvidia durant le salon CES 2022 de Las Vegas, il y a eu la confirmation de l'existence de la carte graphique RTX 3090 Ti, le nouveau monstre de la gamme RTX 30 sous architecture Ampere.

La firme a tout juste montré le GPU et confirmé sa dénomination mais n'a rien dévoilé de ses caractéristiques, indiquant vouloir la présenter en détail avant la fin du mois de janvier.

Ce dernier vient de se terminer et la RTX 3090 Ti garde toujours son mystère, alimentant la spéculation sur un problème de production qui nécessiterait d'en décaler le lancement.

Officieusement, les caractéristiques ont déjà commencé à être détaillées avec la présence d'un GPU GA102-350 de 10752 coeurs CUDA avec 24 Go de mémoire GDDR6+ et un bus mémoire 384-bit, assurant une bande passante de plus de 1 To/s.

La RTX 3090 Ti devrait pouvoir développer une puissance de traitement de 40 TFLOPS (contre 36 TFLOPS pour la RTX 3090) mais au prix d'un TGP grimpé à 450W et d'un tarif de référence autour de 2000 € qui atteindrait 3000 à 4000 € chez les revendeurs dans le contexte actuel.