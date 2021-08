Nvidia GeForce RTX 40 Lovelace : la mise en production à partir de mi-2022

La prochaine génération de cartes graphiques gaming de Nvidia, avec les RTX 40 sous architecture Lovelace, entrerait en production le second semestre l'an prochain.

Après les actuelles cartes graphiques RTX 30 utilisant l'architecture Ampere viendront les GPU RTX 40 (Ada) Lovelace, tandis que les produits professionnels utiliseront la plates-forme Hopper.

Au coeur de la prochaine génération de cartes graphiques gaming, on devrait trouver le GPU AD102 en chef de file qui sera présent dans la carte graphique succédant à la RTX 3090.

Le leaker Greymon55 affirme que son design sera finalisé d'ici la fin de l'année ou début 2022. Il passera ensuite les tests de validation durant le deuxième trimestre l'an prochain, ce qui devrait amener à une production de masse à partir de mi-2022.

Pas de MCM chez Ada

Selon les attentes, l'architecture Lovelace ne devrait pas faire appel à une structure MCM (Multi Chip Module) et rester sur une base monolithique. On a vu que les Radeon RX 7000 d'AMD pourraient en partie faire appel à une structure MCM pour les variantes haut de gamme.

Lovelace rencontrera sans doute aussi sur son chemin Intel ARC et sa première génération de GPU Alchemist avec architecture Xe-HPG. Le GPU haut de gamme AD102 de Nvidia devrait offrir 18 432 coeurs CUDA et devrait offrir de 2 à 2,5 fois plus de performance que le GA102 de la RTX 3090.