Nvidia RTX 4080 : la carte graphique aura un TDP dantesque

La carte graphique RTX 4080 de Nvidia va voir son TDP grimper sérieusement par rapport à la RTX 3080. Plus puissant, plus gourmand !

On sait déjà que la carte graphique RTX 4090, prochain modèle ultime (au moins dans un premier temps) de la gamme RTX 40 de Nvidia sous architecture Lovelace, aura un TDP conséquent de 450W (et un TGP de 600W) et cela peut se comprendre par rapport à ses capacités hors normes.

Mais faudrat-il prévoir aussi une alimentation surpuissante pour la RTX 4080 qui se positionnera en-dessous avec un profil plus grand public (certes exigeant) et constituera le modèle médian de la gamme ?

Si l'on en croit le leaker kopite7kimi, la réponse est oui. Il envisage le TDP de la RTX 4080 à 420W, à peine moins que sa grande soeur, confirmant la rumeur d'une génération se positionnant autour de 400W.

Une RTX 4080 en AD103

C'est tout de même 100W de plus que la RTX 3080 qu'elle remplacera avec la promesse de performances significativement améliorées mais, on le pressent, au prix d'une consommation d'énergie bien plus élevée.

Le leaker en profite pour affirmer également que la RTX 4080 exploitera bien un GPU AD103, et non l'AD102 (en version allégée) de la RTX 4090. Ce qui n'empêche pas que les deux cartes partagent la même board, immatriculée PG139, avec des solutions de refroidissement similaires.

La RTX 4080, armée de 16 Go de mémoire GDDR6X, devrait être proposée à partir du mois d'octobre, après la RTX 4090 et avant les RTX 4070 et RTX 4060 dont on commence à entendre parler.