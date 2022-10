Surchauffe de l'alimentation des RTX 4090 : qui est le coupable ?

La carte graphique GeForce RTX 4090 constitue la nouvelle référence chez Nvidia. L'amélioration des performances est marquée par rapport à la génération précédente mais cela se fait aussi au prix d'une puissance de base nécessaire de 450W, avec des pics de consommation pouvant grimper à 600W.

Dans ses recommandations, Nvidia indique qu'un bloc d'alimentation d'au moins 800W est conseillé pour éviter les problèmes. Des soucis sont tout de même apparus avec plusieurs cas d'utilisateurs ayant vu le connecteur d'alimentation de 16 broches littéralement fondre.

Un truc qui cloche dans l'adaptateur

Le souci viendrait en particulier de l'adaptateur rassemblant l'alimentation de quatre connecteurs 8 broches en un connecteur 12VHPWR à brancher sur la connectique d'alimentation de la carte graphique.

Igor's Lab a mené des tests et observe que c'est bien l'adaptateur et non la connectique sur la carte vidéo qui est en cause. Plus particulièrement, le démontage de l'adaptateur montre des faiblesses au niveau des soudures qui se révèlent beaucoup trop fines, occasionnant des problèmes notamment lorsque l'adaptateur subit des torsions dans le boîtier.

Credit : Igor's Lab

Les soudures trop rapprochées et trop fines peuvent facilement céder et provoquer des échauffements avec des montées de température qui vont jusqu'à faire fondre l'adaptateur. Igor's Lab observe que le simple fait de retirer la protection plastique casse les soudures qui sont par ailleurs trop proches les unes des autres.

Un accessoire faible et toute l'expérience est en pâtit

Ce n'est donc pas le connecteur 12VHPWR qui est en cause (et des tests montrent que les températures ne grimpent pas à plus de 60 degrés en cas d'usage d'un câble standard, mais bien la finition de l'adaptateur proposé par Nvidia.

Attention donc à bien respecter les règles de positionnement de l'adaptateur et à éviter les torsions verticales comme latérales, tout en laissant de la marge de mouvement au niveau du connecteur lui-même pour éviter de casser les soudures.

Nvidia va sans doute proposer des adaptateurs de meilleure qualité prochainement mais, pour l'heure, il n'y a pas lieu de soupçonner un défaut de conception dans la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 elle-même.