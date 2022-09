Nvidia GeForce RTX 4090 : chez Lenovo, quatre slots sinon rien

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 sera sans doute la première à être présentée lorsque la firme dévoilera son architecture graphique Ada Lovelace reposant sur une gravure en 4 nm.

Dotée d'un GPU AD102 de 16384 coeurs et de 24 Go de VRAM GDDR6X en 21 Gbps avec un bus mémoire 384-bit lui assurant un 1 Go/s de bande passante, elle sera un nouveau monstre de puissance en matière de performances graphiques, ce qui, en retour, imposera un TBP de 450W et une capacité à grimper jusqu'à 600W lorsqu'elle sera titillée.

La présentation officielle devrait intervenir le 20 septembre 2022 avec la keynote du CEO de Nvidia Jensen Huang précédée d'une diffusion intitulée "GeForce Beyond" dont le contenu reste encore mystérieux.

Une RTX 4090 custom chez Lenovo

En amont de l'officialisation, des fuites révèlent le design de plusieurs modèles de cartes vidéo RTX 4090 chez les partenaires. Les dernières indiscrétions montrent maintenant une carte graphique installée à bord d'un PC gaming Lenovo Legion et dont les dimensions dantesques interpellent.

La nouvelle carte représente ici l'équivalent de 3,5 à 4 slots, comme les grosses versions de la RTX 3090 Ti, et est alimentée via un unique connecteur 12VHPWR de 16 broches (PCIe Gen 5). Les images confirment la présence de trois ventilateurs et d'un énorme dissipateur de chaleur, la carte étant placée au sein d'un boîtier Lenovo griffé de sa marque gaming Legion.

Un système de refroidissement hors normes

Le système de refroidissement compte de nombreux caloducs et ce qui pourrait être une chambre à vapeur, en plus de très nombreuses ailettes métalliques pour évacuer l'excès de chaleur qui s'annonce conséquent, le GPU étant censé pouvoir grimper jusqu'à une fréquence de 3 GHz.

Une rumeur récente suggère que le GPU AD102 pourrait embarquer plus de 75 milliards de transistors, selon une information du leaker kopite7kimi, ce qui serait à peine moins que le GPU Nvidia H100 (80 milliards de transistors) sous l'architecture Hopper, cousine de Lovelace et destinée aux produits professionnels.

AD102 pourrait aussi servir de base pour une carte graphique RTX 4090 Ti, évoquée dans les rumeurs à plusieurs reprises, mais aussi à une possible carte Nvidia Titan. Les cartes graphiques RTX 4090, en version Founders Edition, partenaires AIB et custom sont espérées à partir du mois d'octobre 2022. Viendront ensuite les RTX 4080 et RTX 4070 puis les RTX 4060 en 2023 mais le calendrier doit être précisé et il pourrait changer en fonction de ce qu'annoncera AMD pour ses propres cartes graphiques Radeon RX 7000 exploitant la nouvelle architecture RDNA 3.