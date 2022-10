Nvidia GeForce RTX 4090 : la carte graphique testée jusqu'à ses limites

Dans ses caractéristiques officielles, le TDP est de 450W mais la carte graphique GeForce RTX 4090 peut grimper beaucoup plus haut en pic.

La carte graphique GeForce RTX 4090 de Nvidia arrivera sur le marché le 12 octobre prochain et représente le premier membre de la série GeForce RTX 40 et une nouvelle référence en matière de performances.

Avec la nouvelle architecture Ada Lovelace et son GPU AD102 de 16 384 coeurs accompagné de 24 Go de mémoire GDDR6X et d'une bande passante mémoire de 1 To/s, c'est la carte vidéo du gamer exigeant...et fortuné, les premiers prix démarrant à 1949 euros.

Pour assurer ces performances, la nouvelle carte graphique est annoncée avec un TDP de 450W mais on sait qu'elle est conçue pour supporter une puissance bien plus élevée lors de charges de travail intensives.

La RTX 4090 poussée à ses limites

Nvidia recommande d'ailleurs de disposer d'un bloc d'alimentation d'au moins 850W pour utiliser la RTX 4090 Founders Edition dans de bonnes conditions et il apparaît déjà que les modèles de certains partenaires AIB demandent d'utiliser des blocs d'alimentation de 1000W, voire 1200W dans les cas extrêmes !

La carte RTX 4090 à 3 GHz avec MSI Kombustor (source : Bilibili)

Des stress tests ont été réalisés avec MSI Kombustor (benchmark testant les cartes graphiques à leurs limites de fonctionnement) afin de pousser la RTX 4090 dans ses retranchements et il apparaît que la carte graphique dont les fréquences officielles sont de 2,23 GHz en base et 2,5 GHz en boost, est capable de grimper jusqu'à 3 GHz en overclocking, et même 3,1 GHz sur des charges de travail spécifiques, à une puissance de 425W.

450W de base, jusqu'à 600W

La RTX 4090 a également grimpé à 616W le temps du test Furmar-donut, ce qui semble être sa limite en matière de puissance telle qu'évoquée précédemment (on a même évoqué 800W mais ce serait pour un prototype ou une variante ultérieure encore plus puissante).

L'histoire ne dit pas à quelle température est monté le GPU, ce qui aura pourtant une inluence sur la durée de vie de la carte graphique sortie de ses limites thermiques. Une chose est sûre, il vaudra mieux avoir un bloc d'alimentation électrique de qualité et capable d'encaisser de telles puissances.

Et jusqu'où pourra aller la carte graphique en overclocking avec des systèmes de refroidissement plus conséquents ?