Nvidia GeForce RTX 4090 Ti : première images de la carte graphique Lovelace

Il a été dit que la RTX 3090 Ti est une sorte de précurseur de la gamme RTX 40 qui passera à l'architecture Ada Lovelace et les images de ce qui pourrait être une future RTX 4090 Ti semblent confirmer ce point.

On retrouverait ainsi le design à double ventilateur, chacun pointant dans une direction, avec des dissipateurs de chaleur plus volumineux par rapport aux RTX 30. Plus larges, les dissipateurs devraient couvrir le GPU AD102 mais aussi la mémoire GDDR6X autour.

Selon les dernières rumeurs, la série RTX 40 pourrait être lancée dès le mois de juillet et ces fuites arriveraient donc deux ou trois mois en amont...comme des photos similaires avaient déjà circulé à la même période avant le lancement des RTX 30.

RTX 4090 Ti ??

La mention RTX 4090 Ti visible sur l'une des photos attire particulièrement l'attention. On suppose qu'elle pourrait embarquer un GPU AD102-350 avec 18432 coeurs et 48 Go de mémoire GDDR6X avec bus 384-Bit, lui offrant une bande passante supérieure à 1 To/s, pour une puissance requise de 600W.

De son côté, la RTX 4090 est attendue avec un GPU AD102-300 de 16128 coeurs et 24 Go de mémoire GDDR6X, également avec un bus mémoire 384-bit, et un TGP de 450W.