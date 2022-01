Nvidia GH100 Hopper : un GPU massif mais toujours monolithique

Après Ampere, Nvidia devrait scinder ses architectures graphiques en deux branches : Ada Lovelace pour les cartes graphiques gaming et Hopper pour les produits destinés aux datacenters.

Hopper devrait être la première officialisée, si Nvidia parvient à régler tous les problèmes de dépôt de nom de marque, et se matérialiser sous la forme du GPU GH100 que l'on retrouvera sans doute dans un accélérateur graphique, comme le GA100 avant lui.

Nvidia A100 avec GPU GA100 Ampere

Ce GPU profitera d'une gravure en 5 nm et pourrait offrir des performances trois fois plus importantes que son équivalent sous Ampere. La rumeur d'une structure MCM (Multi-Chip Module) à base de chiplets, un temps évoquée, n'est plus d'actualité et plusieurs leakers estiment qu'il s'agira toujours d'une structure monolithique, ocmme la génération précédente.

Mais si le GPU H100 Hopper sera beaucoup plus performant, il serait aussi beaucoup plus gourmand en énergie (le leaker @kopite7kimi évoquait un TDP pouvant aller jusqu'à 1000W, rappelle Videocardz), ce qui pourrait nécessiter des solutions de refroidissement spécifiques.

L'espoir est de découvrir l'architecture Hopper et le GPU GH100 dès ce printemps durant le GTC 2022 mais plusieurs médias évoquent une crispation sur la dénomination Hopper avec la firme Dish Networks qui l'utilise déjà dans ses gammes, ce qui pourrait retarder son officialisation.