Nvidia Hopper : le design des futurs GPU bientôt finalisé ?

Avec l'architecture Ampere, Nvidia couvre les segments des accélérateurs graphiques pour datacenters et des cartes graphiques gaming haut de gamme. Elle devrait rester le socle des cartes graphiques de la marque pour quelque temps encore, surtout si la rumeur d'une série RTX 30 Super se confirme et joue les intermédiaires avant l'arrivée de nouvelles architectures.

Car, pour la suite des événements, la firme préparerait deux plates-formes : Hopper pour les produits professionnels et (Ada) Lovelace pour les cartes graphiques gaming.

Hopper a fait l'objet de quelques mentions ici et là et devrait profiter d'une gravure en 5 nm. L'architecture exploiterait une structure MCM (Multi-Chip Module). Un leaker, Greymon55, a laissé sur les réseaux sociaux un message cryptique dont la signification a été décodée et qui affirme que Hopper est finalisé et va passer en tape out, avec la pré-production des premières puces pour validation et certifications.

Nvidia A100 (Ampere GA100)

L'information est en phase avec le calendrier supposé pour Hopper qui anticipe un lancement vers mi-2022. De la même façon que Nvidia a démarré la carrière d'Ampere avec un GPU GA100 destiné à l'accélérateur Nvidia A100, le premier produit Hopper pourrait être un GPU GH100 pour un accélérateur Nvidia H100.

Ce GPU GH100 aurait des performances trois fois supérieures à celles du GA100, selon des indications de @kopite7kimi datant du mois de mai. Hopper aura sans doute pour challengers les architectures cDNA 2 chez AMD mais aussi Xe-HPC chez le nouveau venu sur le segment : Intel.

En avril, lors de son événement GTC, Nvidia a confirmé la préparation d'au moins deux générations d'architecture GPU, identifiées seulement par Ampere Next en 2022 et Ampere Next Next vers fin 2023 / début 2024.