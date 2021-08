Nvidia : les pénuries de GPU vont se prolonger jusqu'en 2022

| Source : The Verge

Les annonces de nouveaux GPU gaming se suivent à un rythme régulier mais leur disponibilité est très souvent remise en question par des ruptures de stock immédiates ou des tarifs représentant deux à trois fois le prix de référence.

La situation, qui perdure depuis fin 2020 et l'arrivée des nouvelles générations de GPU gaming, ne s'est guère améliorée depuis, entre pression du cryptominage, des scalpeurs et de la pénurie généralisée de composants, mais aussi en raison d'une forte demande en GPU haut de gamme dans le contexte de la crise sanitaire mondiale.

Elle ne devrait pas être surmontée non plus avant la fin de l'an prochain. Le CEO de Nvidia Jensen Huang a indiqué que les pénuries de GPU devraient durer encore une bonne partie de l'année 2022.

Malgré les efforts pour sécuriser la production et l'accès aux composants et fondeurs, la demande continue d'être très supérieure à l'offre et va maintenir une tension sur le marché durant un bon moment.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de périodes durant lesquels les précieux GPU seront plus abondants sur les marchés, ce qui se produit actuellement en Europe et aux Etats-Unis, mais il reste qu'il faudra s'armer de patience ou payer le prix fort pour les acheteurs qui ne seront pas découragés par la situation ambiante.

Cela n'empêche pas Nvidia d'afficher de très solides résltats avec un chiffre d'affaires de 6,51 milliards de dollars, en progression de 68% sur un an, avec une forte poussée des revenus issus de l'activité gaming.