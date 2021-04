Nvidia Grace : le premier processeur ARM de la firme vise l'intelligence artificielle

Tout en continuant de chercher à acquérir l'entreprise britannique ARM et ses architectures présentes un peu partout, du simple contrôleur au processeur pour supercalculateurs, Nvidia a affiché ses ambitions en la matière lors de la keynote d'ouverture de son événement GTC 2021 en annonçant un premier CPU Nvidia Grace reposant sur ARM.

Ce processeur doit offrir des "performances 10 fois supérieures à celles des serveurs les plus rapides aujourd'hui sur les charges de travail d'IA et de calcul haute performance les plus complexes" (sous-entendu avec CPU x86 et Nvidia DGX) et se destine donc à un usage professionnel en datacenter.

Nvidia Grace combine des coeurs ARM Neoverse et un système spécifique de mémoire offrant performances et faible consommation d'énergie. Les détails sont maigres mais il s'agirait d'une capacité de bande passante de 500 Go/s en LPDDR5x avec correction ECC avec une interconnexion NVLink de 900 Go/s en CPU to GPU et de 600 Go/s en CPU to CPU.

Les performances annoncées proviendront en bonne partie du cache unifié entre mémoire CPU LPDDR5x et mémoire GPU HBM réduisant les mouvements de données entre CPU et GPU et la consommation d'énergie.

Il s'agit ici presque d'une pré-annonce puisque le CPU Nvidia Grace ne sera pas commercialisé avant 2023 mais la firme indique déjà préparer un CPU " Nvidia Grace Next " pour 2025.

C'est aussi une entrée officielle de Nvidia sur le domaine des CPU, en plus des GPU et des DPU (Data Processing Units), avec la possibilité de bâtir des solutions dédiées à partir de ces trois piliers.