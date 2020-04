Nvidia GTC 2020 le 14 mai : enfin l'annonce de l'architecture Ampere ?

Après avoir passé du temps à étoffer sa gamme de cartes graphiques RTX et GTX 16 sous architecture Turing, le groupe Nvidia est attendu sur une nouvelle architecture Ampere, alors que plusieurs mystérieuses cartes graphiques ont déjà fait des apparitions dans les benchmarks.

Son événement GTC 2020 (GPU Technology Conference), initialement prévu le 23 mars dernier, pouvait être le point de départ pour cette nouvelle proposition mais la crise du coronavirus en a décidé autrement.

Après avoir tenté de maintenir l'événement en ligne, la firme avait finalement décidé de tout reporter à des jours meilleurs. Mais avec la poursuite des annonces du concurrent AMD et l'arrivée probable d'un nouvel acteur avec Intel et son architecture Xe, Nvidia pourrait ne plus vouloir trop traîner.

L'entreprise a annoncé qu'elle diffusera la keynote de son CEO Jensen Huang prévue pour la GTC 2020 le 14 mai prochain, dévoilant ses dernières innovations en matière d'intelligence artificielle, de voitures autonomes, de robotique et de cartes graphiques professionnelles.

C'est peut-être justement dans ce dernier domaine que l'architecture Ampere pourrait faire son entrée tout en introduisant une série RTX 3000 dont l'un des points forts serait la migration vers le 7 nm, après des GPU Turing gravés en 12 nm, permettant de revenir sur AMD et l'architecture Navi de ses dernières cartes graphiques Radeon RX 5000.

A défaut, Nvidia ne devrait pas manquer d'annonces intéressantes dans les autres domaines de pointe où ses cartes graphiques font merveille, des particuliers jusqu'aux supercalculateurs.