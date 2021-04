GTC 2021 : Nvidia et MediaTek vont créer des plates-formes ARM avec GPU RTX pour PC portables

En attendant de savoir si sa proposition de rachat de ARM est validée, Nvidia multiplie les initiatives de développement autour de cette architecture. Parmi elles, on trouve une collaboration avec MediaTek pour des plates-formes ARM et RTX pour PC portables.

Le groupe Nvidia s'est lancé dans l'opération de racheter ARM, la société britannique à l'origine des architectures des puces de très nombreux domaines, dont celui des smartphones et désormais des serveurs et des ordinateurs portables, mais il reste à voir si la transaction sera validée par les régulateurs.

En attendant, la firme place ses pions et multiplie les initiatives pour démontrer sa capacité à dynamiser et soutenir l'écosystème. L'événement GTC 2021 est l'occasion de dévoiler des projets dont l'un concerne MediaTek, concepteur de SoC ARM pour smartphones.

Nvidia et MediaTek annoncent ainsi une collaboration visant à développer une plate-forme ARM avec une partie graphique utilisant les technologies RTX de Nvidia à destination des PC portables et des chromebooks.

On peut penser que l'on trouvera ainsi des fonctions de raytracing et de traitement d'intelligence artificielle dans ces futures machines. Comme Qualcomm, MediaTek devrait donc tenter sa chance et jouer de son expertise dans les domaine des plates-formes ARM pour PC.

De son côté, Nvidia se lance aussi directement dans la conception de CPU ARM avec Nvidia Grace, un processeur orienté datacenter et promettant de doper les performances en traitement d'intelligence artificielle par rapport à des systèmes x86.