Nvidia a trouvé mieux que le gaming comme moteur de ses revenus

Le groupe Nvidia se porte très bien et atteint des revenus record pour son deuxième trimestre fiscal 2021. Avec 3,87 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en progression de 50% sur un an, et un bénéfice net de 622 millions de dollars (+13%), la firme profite de sa stratégie de diversification.

Et si les cartes graphiques gaming GeForce représentent une bonne part des revenus, elles ne constituent pas pour la première la plus grosse activité de Nvidia. C'est l'activité datacenter qui devient en effet le principal pourvoyeur de revenus avec 1,75 milliard de dollars générés, contre 1,65 milliard de dollars pour le gaming.

L'acquisition de Mellanox pour appuyer son offensive GPU dans les datacenters et l'arrivée d'une nouvelle architecture Ampere, avec de nouveaux produits comme l'accélérateur A100, contribuent à ce changement de pivot stratégique.

La poussée de l'activité datacenter était déjà visible il y a quelques semaines avec le passage devant Intel en terme de capitalisation boursière.

Le segment gaming ne démérite pas pour autant, porté par le regain d'intérêt des consommateurs pour les jeux en période de confinement lié à la crise sanitaire du coronavirus.

Avec ces deux secteurs d'activité aux belles perspectives de croissance, Nvidia peut voir sereinement l'avenir, d'autant plus que Nvidia va lancer une nouvelle série de cartes graphiques gaming avec les RTX 30 sous Ampere et renouveler ainsi sa gamme.

Pour le reste, si la partie virtualisation recule légèrement, l'activité automotive (fourniture de puces pour les consoles de bord des voitures) est pour sa part durement touchée par la crise de la Covid-19 et affiche une baisse de 47% des revenus, à 111 millions de dollars.