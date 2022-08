RTX 3080 12 Go : Nvidia relance la production pour se débarrasser des GPU GA102

On pensait la RTX 3080 12 Go lancée en début d'année déjà éteinte mais Nvidia semble vouloir la ressusciter pour écouler ses stocks de GPU Ampere avant l'arrivée d'Ada Lovelace.

Si la carte graphique RTX 3080 a débuté sa carrière avec 10 Go de mémoire GDDR6X, Nvidia lui a ajouté début 2022 une déclinaison passant à 12 Go de mémoire.

Cette évolution s'est accompagnée du passage à un bus 384-bit permettant d'accroître la bande passante, jusqu'à 920 Go/s au lieu de 760 Go/s sur le modèle initial. La carte graphique RTX 3080 12 Go a eu une courte carrière puisqu'il était question de son abandon dès le mois de juin.

La rumeur veut que ce modèle ait embarqué des GPU GA102 défectueux ne pouvant être utilisés pour les variantes supérieures, comme les RTX 3080 Ti ou les RTX 3090, mais restant fonctionnels pour un modèle RTX 3080.

Une très bonne affaire ?

Toujours est-il que l'évolution de la situation du marché des cartes graphiques, avec ses inventaires bien remplis de GPU Ampere à quelques mois de l'arrivée de la génération suivante Ada Lovelace, ne fait pas les affaires de Nvidia qui pourrait relancer la production de la RTX 3080 12 Go en vue d'écouler les stocks de GPU GA102.

Avec cette configuration hybride, la carte graphique fait oublier la limitation des 10 Go pour certains jeux de la version originale et constitue un GPU gaming au bon rapport qualité / prix, et plus encore maintenant avec une offre supérieure à la demande.