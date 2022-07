Nvidia RTX 4090 Ti : une carte graphique premium monstrueuse ?

Au-delà de la RTX 4090 existerait une carte graphique encore plus puissante aux caractéristiques dantesques. RTX 4090 Ti ou nouvelle Titan ?

Au fil des rumeurs, la série de cartes graphiques RTX 40 de Nvidia avec architecture Ada Lovelace dévoile des caractéristiques déjà impressionnantes et qui promettent un sérieux bond des performances par rapport à la génération actuelle.

Pour l'heure, la RTX 4090 serait le modèle le plus riche avec son GPU AD102-300 de 16384 coeurs CUDA et ses 24 Go de mémoire GDDR6X avec bus 384-bit assurant 1 To/s de bande passante.

Il a toutefois été régulièrement question d'un modèle encore supérieur, qui pourrait être une RTX 4090 Ti ou une RTX Titan exploitant la nouvelle architecture. Le leaker kopite7kimi la qualifie de "the beast" et en détaille la configuration.

Elle serait donc dotée d'une carte mère spécifique PG137 (contre PG139 pour la RT 4090), ce qui fait renaître l'hypothèse d'un design triple fan évoqué au mois de juin. Trois ventilateurs, c'est bien ce qu'il faudra pour refroidir le GPU AD102-450 de 18176 coeurs CUDA associé à pas moins de 48 Go de mémoire GDDR6X en 24 Gbps.

Une configuration hors normes

Le TBP (Total Board Power) de cette carte graphique dantesque serait de 800W, ce qui va aussi dans le sens des rumeurs de ces derniers mois quant à la capacité des GPU de nouvelle génération d'atteindre ce type de puissance.

"the beast"

PG137-SKU0

AD102-450-A1

18176FP32

48G 24Gbps GDDR6X

total board power ~800W — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 25, 2022

Il reste toujours à voir si cette carte graphique est autre chose qu'une expérimentation pour pousser la configuration dans ses retranchements et si elle verra vraiment le jour.

Le leaker affirme en outre que l'annonce de la RTX 4090, premier membre officiel de la série RTX 40, est pour bientôt. Si la commercialisation se jouera sans doute en octobre, l'annonce de l'architecture Ada Lovelace et des premiers GPU pourrait arriver assez vite.