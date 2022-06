Nvidia RTX 4090 Ti : la version Founders Edition en aurait trois !

Les profils avec triple ventilateur pour les cartes graphiques haut de gamme ne sont pas rares chez les partenaires AiB mais ils sont moins présents dans les cartes de référence directement produites par les fabricants Nvidia et AMD.

Chez le premier, la série RTX 30 a donné lieu à un design spécifique exploitant deux ventilateurs, un de chaque côté de la board mais il n'a jamais été question de triple ventilateur, même sur la RTX 3090 et la récente RTX 3090 Ti.

Cela pourrait éventuellement changer avec la future RTX 4090 Ti avec architecture Lovelace, selon le leaker kopite7kimi qui affirme qu'il existe un design à trois ventilateurs pour une carte graphique de référence avec GPU AD102.

Vrai profil ou simple prototype à usage interne ?

Ce profil spécifique verra-t-il réellement le jour ? Rien n'est moins sûr. Videocardz rappelle que la même informaiton avait déjà circulé à proposé de l'actuelle gamme RTX 30 mais que cela n'a jamais donné lieu à une carte Founders Edition à trois ventilateurs.

RTX 3090 FE

Nvidia a très bien pu explorer l'idée et la tester en interne mais sans la concrétiser commercialement et il pourrait en être de même pour la série RTX 40. Toutefois, on notera que les puissances requises seront bien plus importantes pour la nouvelle génération de cartes graphiques.

La RTX 4090 pourrait ainsi offrir un TDP de 450W et faire bondir le TGP à 600W. Dans ces conditions, l'ajout d'un troisième ventilateur pourrait éventuellement avoir du sens.

Le leaker confirme par ailleurs que les cartes RTX 40 ne seront pas lancées dès le mois de juillet et se range au nouveau calendrier qui verrait arriver la RTX 4090 en octobre, la RTX 4080 en novembre, la RTX 4070 en décembre et la RTX 4060 en janvier. Quant à une éventuelle RTX 4090 Ti , le mystère demeure.