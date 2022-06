Nvidia GeForce RTX 4090 Ti : des rendus dévoilent tout du design

Les rendus supposés des cartes graphiques RTX 4090 et RTX 4090 Ti permettent de faire le point sur le design et de valider certains points des caractéristiques.

La chaîne Youtube Moore's Law is Dead a diffusé les rendus supposés des cartes graphiques RTX 4090 et RTX 4090 Ti qui profiteront de l'architecture Ada Lovelace avec gravure en 5 nm.

Si les images restent à confirmer, elles tendent à signaler que les versions Founders Edition seront très similaires aux actuelles versions RTX et que la variante RTX 3090 Ti est bien une mise en bouche pour la prochaine gamme.

Même design global que les RTX 30

On retrouvera ainsi le design à avec ventilateur de chaque côté de la carte mère pour les BFGPU (Big Ferocious GPU) sous AD102 qui constitueront le haut de gamme des RTX 40. Il faudra bien ça pour supporter les jusqu'à 600W réclamés par les prochaines cartes graphiques premium de Nvidia.

D'après les rendus, les éléments du système de refroidissement seront assez similaires à ceux de la série RTX 30 et le format devrait occuper entre 3 et 3,5 slots, avec un plus grand nombre d'ailettes de refroidissement et de surface d'échange thermique pour absorber l'excédent de chaleur.

Il faudra donc une très grosse alimentation et de la place dans le châssis pour faire fonctionner les prochains GPU monstres de Nvidia. Leur commercialisation doit se faire progressivement durant l'automne, en commençant justement par les plus gros modèles.