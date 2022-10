Nvidia : la production de la GeForce RTX 4090 déjà à l'arret

Nvidia avait promis, bien avant l'annonce officielle, que sa génération de cartes GeForce RTX 40 sous Ada Lovelace serait à la fois plus accessible d'un point de vue tarifaire et plus largement disponible au niveau du stock que la génération Ampère RTX 30...

Visiblement, sur les deux points, Nvidia n'a pas tenu ses promesses puisque la RTX 4090 lancée il y a quelques semaines affiche déjà la rupture de stock un peu partout malgré un prix ultra dissuasif...

Les RTX 4090 moins rentables que les cartes professionnelles

Dans les faits, Nvidia aurait déjà écoulé ses stocks disponibles prévus avant lancement, mais n'aurait pas été capable de produire depuis. La production de la RTX 4090 serait à l'arrêt du fait d'une forte demande sur d'autres puces.

Nvidia se focaliserait ainsi à 100% sur la production des puces Hopper H100 AI, des puces qui sont dédiées aux professionnels et aux stations de hautes performances. La demande aurait récemment explosé, tout comme les prix et pour Nvidia l'appât du gain serait tel qu'il deviendrait plus simple et rentable de stopper la production de ses RTX 4090 pour profiter de ce pic d'intérêt du marché.

Avec des marges bien plus élevées, les puces H100 se veulent bien plus rentables pour Nvidia. Comble du sort, les USA ont également annoncé de nouveaux embargos ciblant la Chine : certains produits en rapport avec l'IA ou les fortes puissances de calcul et les puces A100 et H100 de Nvidia en font partie. La marque a néanmoins négocié un délai pour honorer les commandes déjà enregistrées et a donc jusqu'en septembre 2023 pour produire et livrer ses cartes, après quoi le marché chinois sera inaccessible pour ces puces en particulier.

Il se pourrait donc que la pénurie de RTX 4090 se poursuive quelques mois encore. Difficile également de savoir si ce choix stratégique concerne également les lignes de production des GeForce RTX 4080 16 Go.