Nvidia GeForce RTX 4090 : la carte graphique version PC portable promet déjà

Les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 40 pour PC de bureau commencent tout juste à arriver sur le marché mais on commence déjà à entendre parler des versions pour PC portables.

Les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 40 constituernt la nouvelle référence sur le marché. Profitant d'une gravure affinée et de l'architecture Ada Lovelace, elles offrent des performances fortement améliorées par rapport à la génération précédente.

Les premières cartes vidéo pour PC de bureau sont désormais disponibles, avec la GeForce RTX 4090 depuis mi-octobre et la nouvelle carte graphique Nvidia GeForce RTX 4080 16 Go attendue en novembre. Une version allégée RTX 4070 pourrait suivre ensuite.

Cinq cartes graphiques RTX 40 Mobiles

Et pour les PC portables ? Le leaker Harukaze5719 évoque déjà les versions mobiles pour la famille RTX 40. Cinq modèles sont listés avec comme chef de file une RTX 4090 Mobile avec GPU AD103 qui offrirait des performances entre la GeForce RTX 3090 et la GeForce RTX 3080 pour PC de bureau, avec un TDP de 175W :

Nvidia GeForce RTX 4090 Mobile : GPU AD103, 175W

: GPU AD103, 175W Nvidia GeForce RTX 4080 Ti Mobile : GPU AD104, 175W

: GPU AD104, 175W Nvidia GeForce RTX 4070 Mobile : GPU AD106, 140W

: GPU AD106, 140W Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Mobile : GPU AD107

: GPU AD107 Nvidia GeForce RTX 4060 Mobile : GPU AD107

Les détails sont maigres mais La RTX 4090 Mobile troquerait donc le GPU AD102 de la version desktop, sans doute trop gourmand, pour un AD103 en version mobile, tandis que la RTX 4080 ne serait pas proposée en version non Ti.

La fuite fait émerger des GPU AD106 et AD107 ainsi que des cartes graphiques RTX 4070 et RTX 4060 / RTX 4060 Ti en entrée de gamme dont Nvidia n'a rien dit pour le moment. Nvidia aurait donc encore plusieurs paliers pour Ada Lovelace, au moins du côté des cartes graphiques pour PC portables.

Mystère chez AMD

La date de lancement des cartes graphiques GeForce RTX 40 Mobiles n'est pas connu mais Nvidia doit faire des annonces pour le salon CES 2023 de Las Vegas en janvier prochain. Ce pourrait être un premier jalon dans sa stratégie.

Du côté d'AMD et des cartes graphiques Radeon RX 7000, c'est l'inconnu pour les versions mobiles. Le leaker Greymon55 a simplement évoqué une possible carte graphique Radeon RX 7900M ou Radeon RX 7800M avec GPU Navi 32 (architecture RDNA 3) et qui pourrait offrir des performances similaire à la Radeon RX 6950XT pour PC de bureau. Mais cela reste pour le moment de la spéculation.

Là encore, le salon CES 2023 de Las Vegas, qui est souvent le point de départ des annonces de produits pour le premier semestre de l'année, pourrait réserver des surprises.