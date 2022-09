Nvidia ne peut plus vendre d'accélérateurs graphiques pour IA en Chine

Nvidia n'a plus le droit d'exporter ses accélérateurs graphiques pour intelligence artificielle en Chine. Le cours en Bourse souffre.

Les Etats-Unis poursuivent leur train de mesures visant à freiner l'essor technologique de la Chine et restreignent toujours plus l'accès aux technologies US en imposant des interdictions d'exportation de composants.

Le dernier acteur visé en date n'est autre que Nvidia qui a désormais interdiction de vendre en Chine ses accélérateurs graphiques destinés aux datacenters et pour les besoins de l'intelligence artificielle.

Nvidia A100

Cela concerne notamment les accélérateurs A100 (architecture Ampere) et H100 annoncé en mars et premier composant à profiter de la nouvelle architecture Hopper avec gravure en 4 nm.

L'annonce a aussitôt fait chuter le cours de Nvidia de plus de 6%, tandis que AMD a également reculé de 3,7%, ses propres composants AMD Instinct MI250 (annoncés fin 2021) avec architecture CDNA 2 (l'équivalent de RDNA 2 mais pour serveurs) subissant le même sort, tandis que le module plus ancien MI100 peut toujours être proposé à la vente en Chine...pour le moment.

Une nouvelle difficulté dans un contexte déjà compliqué

La raison officielle reste d'empêcher la Chine d'utiliser ces accélérateurs graphiques dans des systèmes à usage (direct ou détourné) militaire mais n'explique pas pourqouoi les composants AI entrent subitement dans le périmètre des interdictions, même si les tensions à propos de Taiwan (où sont d'ailleurs fabriqués les GPU des deux marques) conduisent sans doute à prendre des précautions.

Nvidia H100

Nvidia se prépare déjà à intégrer la perte représentée par l'arrêt des ventes en Chine, estimée pour le moment à 400 millions de dollars pour le trimestre en cours.

Selon les observateurs du marché, l'Empire du Milieu représente environ 10% de ventes de produits pour datacenter chez Nvidia et si l'arrêt de cette manne reste gérable, elle ne fera pas les affaires du groupe qui a déjà pré-annoncé des estimations de résultats en forte baisse.

L'affaiblissement des ventes de GPU gaming après la bulle des cryptomonnaies a porté un rude coup sur ses revenus et les perspectives ne sont pas vraiment bonnes à court terme malgré l'arrivée imminente de la nouvelle génération de GPU, représentée par la famille RTX 40 sous architecture Ada Lovelace qui sera lancée avant la fin de l'année.