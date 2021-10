Oclean : les soins dentaires à petit prix !

Commençons avec la Oclean X Pro Elite qui est une brosse à dents électrique de type sonique. Elle est équipée d’une tête ovale changeable et se charge grâce à sa base connectable en USB. Son moteur atteint une vitesse maximale de 42 000 tours par minute, la brosse à dents reste silencieuse grâce à la technologie de réduction du bruit par ultrasons WhisperClean 2.0.

Elle peut être connectée via le Bluetooth, la connecter à votre téléphone et utiliser l’application Oclean vous permet de suivre votre façon de vous brosser les dents ou de la contrôler. La brosse est équipée d’un écran tactile couleur et d’un bouton d’action permettant de la contrôler en mode manuel. On peut régler la force de brossage parmi 20 types de programmes de brossage disponibles. Sa batterie permet une autonomie d’environ 35 jours avec un temps de recharge de 3,5 heures grâce à la charge sans fil.

Aujourd’hui sur le site d’AliExpress, la brosse à dents électrique Oclean X Pro Elite est au prix de 65 € au lieu de 82 € avec le code de réduction FROCT06. La livraison est gratuite depuis la France.



Passons à l'hydropropulseur dentaire Oclean W10. On remarque un design esthétique et très épuré où l'on peut observer deux boutons, cinq LED, un port de charge et 4 buses différentes : une buse parodontale, une standard, une orthodontique et une pour la langue. On note la présence aussi d'un capuchon en silicone qui bouche l'entrée du réservoir d'eau de 200 ml.

Pour utiliser l'Oclean W10, il faut le remplir d'eau et choisir parmi les 5 modes de nettoyage (différentes puissances de jet) et de se nettoyer les dents. Pendant le processus, vous êtes prévenus régulièrement que le réservoir se vide. L'hydropropulseur dentaire est idéal pour la nourriture bloquée, vous faisant oublier le fil dentaire ou le cure-dent. Il peut supprimer les plaques dentaires avec plusieurs puissances différentes disponibles, dont une pour les gencives sensibles.

Toujours sur AliExpress, l'hydropropulseur dentaire Oclean W10 est proposé au prix de 53 € au lieu de 71 € avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.



D'autres produits de la marque Oclean sont également en promotion :



D'autres bons plans sont disponibles comme toutes les TV en promotion du moment dont la Samsung QE55Q60T à seulement 700 € ou encore