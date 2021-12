Oclean fête Noël et vous offre un joli sourire à petit prix

Jusqu'au 26 décembre, Oclean, spécialiste de l'hygiène dentaire, propose son opération Smile with Oclean.

En plus des réductions valables sur le site, Oclean offre plusieurs cadeaux en fonction de vos achats :

Dès 88 € d'achat, deux têtes de brosses sont offertes

Dès 150 €, un tote bag Oclean offert.

Dès 221 €, un stérilisateur Oclean S1 offert

Dès 300 €, un hydropulseur Oclean W1 offert

Dans les bons plans partagés par Oclean, la brosse à dents électrique Oclean X Pro offre une puissance de brossage de 42000 rpm et avec pas moins de 32 niveaux d'intensité pour trois modes de nettoyage. Un bouton placé sous l'écran couleur vous permet de choisir vos préférences de brossage et vous donne accès à de multiples possibilités.

Cette brosse à dents électrique est dotée d'un écran où vous trouvez toutes les informations nécessaires pour un brossage optimal. De plus, elle est associée à une application dédiée sur votre smartphone qui permet de suivre avec attention votre hygiène dentaire. La Oclean X Pro est certifiée IPX7 et est donc waterproof. L'autonomie de la brosse peut vous accompagner pendant 40 jours et le temps de charge est de 2 heures seulement.

Les deux brosses à dents Oclean Elite X Pro sont au prix de 142 € au lieu de 176 € avec en cadeau 8 têtes de remplacement.



D'autres belles affaires sont disponibles sur le site pendant l'opération Smile with Oclean comme :



