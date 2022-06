Deux super bons plans avec la montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro et le mobile OnePlus 10 Pro

Commençons avec la smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro qui profite donc d’une très belle réduction sur AliExpress.

Cette dernière intègre un écran de 1,39" avec une définition de 454 x 454 pixels. À l’arrière, la montre affiche un cardiofréquencemètre, mais aussi pas mal de capteurs comme un baromètre, un gyroscope, un altimètre, un capteur de fréquence cardiaque, un accéléromètre ainsi qu’un GPS intégré.

La Watch GT 2 Pro possèdent une batterie de 455 mAh qui offre une très bonne endurance avec une bonne semaine d'une utilisation intensive. Recharger la montre ne prend pas plus d’une heure avec un chargeur à induction. Pour finir, la montre connectée est dotée d'un boitier arrondi accompagné de boutons pressoirs, elle affiche un aspect d’une montre mécanique traditionnelle.



Sur AliExpress, la Huawei Watch GT 2 Pro est à seulement 146 € avec le code SD6FR10 avec la livraison gratuite depuis la France.



Passons maintenant au très bon smartphone OnePlus 10 Pro qui continue de voir son prix chuter sur AliExpress.

Le smartphone affiche une dalle en Fluid AMOLED de 6,67" pour une définition de 3216 x 1440 pixels et avec un taux de rafraichissement 120 Hz adaptatif. Dans l'écran, nous notons la présence d'un capteur Sony IMX 615 de 32 MP afin de prendre des selfies ou de faire des appels visios. Le mobile embarque une batterie de 5000 mAH accompagnés d’un chargeur de 80 W.

Le OnePlus 10 Pro intègre le SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Le smartphone profite également du mode HyperBoost Gaming Engine garantissant une expérience de jeu mobile optimale. Au niveau de la photo, le mobile peut compter sur un triple capteur optimisé grâce à Hasselblad, avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle 50 mégapixels de 150 degrés et un téléobjectif de 8 MP.

Sur AliExpress, le smartphone OnePlus 10 Pro 8+128 Go est au prix de 692 €, la version 8+256 Go à 742 € et la version 12+256 Go à 823 €.



Notons que sur AliExpress, la marque Haylou, spécialisée dans les montres, écouteurs ou casques, est mise en avant pour encore deux jours. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur ce lien, ou consulter notre article.



