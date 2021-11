OnePlus 10 Pro : les caractéristiques s'affinent encore !

L'accélération subite des fuites concernant la série OnePlus 10 plaide en faveur d'un lancement précoce l'an prochain. On a déjà eu un bel aperçu du OnePlus 10 Pro grâce à divers rendus et c'est maintenant la fiche technique qui se précise un peu plus.

Le smartphone devrait logiquement embarquer un SoC Snapdragon 8 Gen 1 dont la présentation officielle se fera début décembre et poursuivre le partenariat avec Hasselblad pour la partie photo.

Les premières indications évoquent un affichage 6,7 pouces incurvé avec une résolution QHD+ et un rafraîchissement dynamique de 120 Hz. A ceci s'ajoute une configuration mémoire qui proposerait 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1.

La coque offrira une étanchéité IP68 le protégeant des éclaboussures et immersions et logera une batterie de 5000 mAh. Aura-t-elle droit à une charge 125W comme supposé ?

Pour la partie photo, le bloc de trois capteurs prend forme et l'on trouverait un module principal 48 megapixels, un ultra grand angle de 50 megapixels et un téléobjectif de 8 megapixels pour du zoom x3,3 sans perte.

C'est donc la même configuration photo que le OnePlus 9 Pro. On attend de voir si le partenariat avec Hasselblad apporte de nouvelles optimisations.