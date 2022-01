OnePlus 10 Pro : quelle fenêtre de lancement pour l'Europe ?

OnePlus a annoncé son smartphone de référence OnePlus 10 Pro en Chine et promis un lancement plus tard en Europe. Mais quand ?

La marque OnePlus a dévoilé en tout début d'année son nouveau modèle haut de gamme OnePlus 10 Pro qui profite de nouveau du partenariat avec le spécialiste de la photo Hasselblad pour proposer des fonctionnalités spécifiques et inédites comme l'ultra grand angle 150 degrés et le mode Fisheye.

L'appareil mobile va d'abord être lancé en Chine dès ce mois de janvier et il arrivera plus tard en Europe. Le fabricant n'a pas donné de fenêtre de lancement précise mais on commence à en avoir une idée.

Selon le leaker Yogesh Brar, la firme doit lancer le OnePlus 10 Pro européen durant le mois de mars 2022.

Avant cela, on devrait découvrir un OnePlus Nord N20 durant le mois de février et qui prendra la suite du Nord N10 présenté en 2020.

OnePlus devrait également profiter du début d'année pour annoncer le Nord 2 CE sur le marché indien. Pour rappel, il embarquerait un affichage AMOLED 6,4 pouces FHD+ 90 Hz et un SoC Dimensity 900.

Rendu supposé du OnePlus Nord 2 CE

La partie photo sera composée d'un module principal de 64 megapixels avec un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur macro 2 megapixels. Il profiterait également d'une charge rapide 65W pour sa batterie de 4500 mAh.

Yogesh Brar évoque également une migration générale vers Android 12 en avril 2022 pour les smartphones OnePlus, avec un "OS Unifié" qui correspond vraisemblablement à la surcouche OxygenOS reposant sur les mêmes bases que ColorOS d'Oppo, tout en gardant ses propres codes esthétiques.