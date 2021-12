OnePlus Nord 2 CE : les premiers rendus du futur milieu de gamme

Le fabricant OnePlus pourrait rapidement renouveler son smartphone de milieu de gamme OnePlus Nord CE 5G en proposant une nouvelle version censée troquer le SoC Snapdragon 750G pour un Dimensity 900.

Le OnePlus Nord 2 CE, nom de code Ivan, se montre dans des rendus supposés diffusés par 91Mobiles, dévoilant le smartphone sous toutes les coutures. Selon le leaker Yogesh Brar, l'appareil offrira un affichage plan avec poinçon en angle et le bloc photo reprendra le style du OnePlus Nord 2 avec un large bloc intégrant deux grands capteurs et un plus petit au-dessus du flash.

Le smartphone conserverait en outre la prise jack 3,5 mm. Selon les rumeurs, le OnePlus Nord 2 CE sera équipé d'un affichage 6,4 pouces FHD+ AMOLED 90 Hz et d'un triple capteur photo avec module principal 64 megapixels, ultra grand angle de 8 megapixels et capteur macro de 2 megapixels.

Le capteur à selfie sera de 16 megapixels et le SoC passera au Dimensity 900 avec 8 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. La batterie de 4500 mAh profitera de la charge rapide 65W et l'ensemble tournera sous Android 12 avec surcouche OxygenOS 12.

Son intérêt sera de nouveau sa compatibilité 5G et son tarif attractif. Une annonce est pressentie dès le premier trimestre 2022.