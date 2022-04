OnePlus 10 : Que réservent les caractéristiques du modèle standard ?

Après le OnePlus 10 Pro désormais disponible, le OnePlus 10 serait en préparation et ses caractéristiques se précisent peu à peu.

OnePlus a lancé son modèle OnePlus 10 Pro en premier, couvrant l'espace premium après avoir zappé la série OnePlus 9T l'an dernier. Après ce retour en force, la version standard OnePlus 10 semble bien être prévue plus tard dans l'année et le leaker @OnLeaks, avec le site Digit, en dévoilent les caractéristiques.

Selon leurs informations, le OnePlus 10 offrira un affichage 6,7 pouces FHD+ 120 Hz adaptatif grâce au LTPO 2.0, toujours avec une dalle AMOLED. Confirmant certaines rumeurs, deux variantes semblent être testées, l'une avec SoC Snapdragon 8 Gen 1 (ou Gen 1+) et l'autre avec un SoC Dimensity 9000 de MediaTek.

OnePlus 9 de 2021

N'en restera-t-il qu'une seule variante à la fin ou les deux versions seront-elles proposées en fonction des marchés ? Mystère.

Le tout sera accompagné de 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage.

Pour le bloc photo, le module principal sera de 50 megapixels (sans plus de détail sur la nature du capteur), avec pour l'épauler un ultra grand angle 16 megapixels et un capteur macro 2 megapixels, tandis que le poinçon à l'avant embarquera un module 32 megapixels.

On devrait logiquement retrouver mention du partenariat avec Hasselblad et ses calibrations colorimétriques sur ce modèle. Curieusement, le OnePlus 10 abandonnerait le slider de notification, pourtant présent depuis les débuts.

Si le OnePlus 10 Pro propose une charge rapide filaire de 80W, le OnePlus 10 grimperait à 150W, à l'instar du OnePlus Ace tout juste dévoilé en Chine, pour sa batterie de 4800 mAh.

Enfin, on devrait retrouver à bord Android 12 et la surcouche OxygenOS 12. La date de lancement n'est pas connue et les spéculations portent pour l'instant sur la fin du printemps ou l'été.