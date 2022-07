OnePlus 10T : encore plus de RAM et de stockage que d'habitude

Au vu du nombre de rumeurs à son sujet, le smartphone OnePlus 10T ne devrait plus tarder à être annoncé. Une fenêtre de tir fin juillet ou début août semble de plus en plus probable et, après le design, c'est au tour des caractéristique de se préciser.

Les pièces du puzzle ont commencé à s'organiser avec des attentes autour d'un affichage 6,7 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz. L'écran devrait rester plan et maintenir le poinçon pour un capteur photo avant qui devrait être de 32 megapixels.

Il devrait également profiter d'un triple capteur photo avec un module principal de 50 megapixels de type Sony IMX766, présent sur de nombreux smartphones en haut et milieu de gamme apprécié pour ses qualités en basse luminosité.

A bord, le OnePlus 10T devrait profiter du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et, si l'on en croit le leaker chinois Digital Chat Station, la configuration mémoire sera plus étendue que précédemment.

Et s'il grimpait à 16 / 512 Go ?

Ce dernier évoque en effet une RAM LPDDR5 qui irait jusqu'à 16 Go et un espace de stockage UFS 3.1 grimpant jusqu'à 512 Go. On sort là ici des habitudes de OnePlus qui propose plutôt des configurations en 12 / 256 Go sur ses modèles.

On notera tout de même que le OnePlus Ace chinois présente une option de stockage à 512 Go en plus de sa charge très rapide de 150W, mais reste sur 12 Go de RAM.

Le OnePlus 10T héritera-t-il lui aussi de la charge 150W pour sa batterie 4800 mAh ? C'est une possibilité envisagée, avec toujours Android 12 à bord et la surcouche OxygenOS 12.