OnePlus 10T : la charge rapide 150W confirmée !

Le fabricant OnePlus s'apprête à dévoiler son smartphone OnePlus 10T, son modèle de référence pour le second semestre et l'on en sait déjà beaucoup sur le futur appareil mobile.

Outre les fuites qui le détaillent peu à peu depuis plusieurs mois, des informations officielles sont diffusées en amont de son lancement ce 3 août. Et si le smartphone OnePlus 10T embarquera un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, il sera aussi le premier à proposer une charge rapide 150W (si l'on excepte le OnePlus Ace lancé uniquement en Chine au printemps).

OnePlus livre quelques détails en confirmant la capacité de la batterie, de 4800 mAh, et l'utilisation de la technologie SuperVOOC Endurance Edition qui permetttra une charge complète en 19 minutes seulement.

Il bénéficiera également d'un mode assurant une journée d'utilisation après 10 minutes de charge seulement. On retrouve ici le principe d'une charge puissante sur les premières minutes pour charger jusqu'à 50% et d'un mode plus lent pour compléter la charge.

Le OnePlus 10T sera livré avec un chargeur SuperVOOC de 160W et son câble USB-C adapté et supportant la charge PD (Power Delivery) pour alimenter d'autres appareils comme un PC portable, une tablette tactile ou une console.

Sécurité et fiabilité

Et, bonne nouvelle, la technologie assure une capacité restante de batterie d'au moins 80% après 1600 cycles de charge, soit l'équivalent de quatre ans d'utilisation.

De nombreux éléments de sécurité et de surveillance de la qualité de la batterie sont intégrés pour assurer cette durée de vie. Le OnePlus 10T utilise ainsi deux pompes de charge de 75W pour une charge sécurisée et produisant moins de chaleur, l'échauffement restant l'ennemi numéro un de la batterie.

Le smartphone comprend d'ailleurs 13 capteurs de température pour vérifier que tout se passe dans les meilleures conditions à tout moment. On notera par ailleurs qu'un algorithme de chiffrement 128-bit vérifie que le chargeur utilisé est officiel et conforme