OnePlus 10T : quel tarif pour le prochain flagship ?

Une page du site Amazon UK liste le OnePlus 10T et dévoile un prix. Simple suggestion ou vrai tarif ?

Le OnePlus 10 Pro a initié la nouvelle gamme de smartphones premium de OnePlus et cette dernière devrait être complétée d'un OnePlus 10T lancé au second semestre.

Si le fabricant ne donne encore aucun détail, fiche technique et rendus circulent déjà sur la Toile, montrant un smartphone dont l'aspect devrait rester proche de la version Pro avec un grand bloc carré à l'arrière logeant trois capteurs photo.

Le OnePlus 10T devrait profiter du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage, avec à l'avant un affichage AMOLED plan orné d'un poinçon pour un capteur à selfies de 32 megapixels.

La rumeur évoque un module photo principal de 50 megapixels avec un ultra grand angle de 16 megapixels et un capteur macro 2 megapixels, et toujours une optimisation grâce au partenariat avec Hasselblad.

Même prix ?

A quel tarif sera proposé ce OnePlus 10T ? Une page d'Amazon UK (retirée depuis) liste l'appareil mobile avec une partie de ses caractéristiques et fournit un prix : £799, soit l'équivalent de 930 €, pour le modèle 8 / 128 Go.

C'est aussi le prix proposé actuellement pour le OnePlus 10 Pro sur le site de OnePlus UK. Soit le OnePlus 10T sera proposé au même tarif, soit il ne s'agit que de la reprise du prix du 10 Pro en attendant de connaître le véritable montant.

La date de lancement n'est pas encore connue mais les regards se tournent vers le début du mois d'août, pour une commercialisation vers le milieu du même mois.