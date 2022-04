Test du OnePlus 10 Pro : le smartphone premium sauce Hasselblad

Le OnePlus 10 Pro est le nouveau fleuron du fabricant. D'abord dévoilé en Chine, le voici venir en Europe, fort de son SoC Snapdragon 8 Gen 1 et des suites du partenariat avec Hasselblad autour de la photo, avec en particulier un ultra grand angle de 150 degrés. Le nouveau smartphone s'offre également une charge rapide plus puissante. Est-il toujours convaincant sur un segment à la concurrence très vigoureuse ?

Le premium d'abord

Comme chaque année, le fabricant OnePlus renouvelle sa gamme de smartphones de référence. Après avoir présenté et lancé son modèle OnePlus 10 Pro en Chine dès le mois de janvier, voici venir la version internationale.

Si le timing est cohérent avec les habitudes européennes de la firme, l’effet de surprise n’est pas le même, puisque le smartphone a déjà été largement dévoilé durant la présentation chinoise. Nous avions également eu l’occasion de le prendre en main quelques instants durant le salon MWC 2022 de Barcelone où il était exposé.

Le smartphone s’offre aussi un lancement un peu à part dans la mesure où il est lancé seul, sans la version standard habituelle.

Le OnePlus 10 Pro constitue la nouvelle offre premium de la marque et profite des avancées du partenariat avec Hasselblad pour tenter de tirer le meilleur parti des capteurs photo mobiles, notamment en matière de calibration et de respect des couleurs.

Le smartphone profite également d’une nouvelle charge rapide plus puissante qui passe désormais à 80W tout en continuant de proposer de la charge rapide sans fil 50W.

Dans la boîte, on trouvera donc toujours l’adaptateur adéquat et son câble, mais il faudra s’équiper du dock spécifique en option pour la charge sans fil.

Caractéristiques du OnePlus 10 Pro

8,55 mm d'épaisseur pour un poids de 201 g

Affichage 6,67 pouces Fluid AMOLED QHD+ / 120 Hz (LTPO) DCI-P3 / sRGB

SoC Snapdragon 8 Gen 1 octocore 3 GHz / Adreno 730

12 Go RAM LPDDR5 / 256 Go stockage UFS 3.1 (non extensible)

WiFi 6E / Bluetooth 5.2 / NFC

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Capteur photo avant 32 megapixels avec EIS

Triple capteur photo arrière :

- Principal Sony IMX787 custom 48 megapixels / 7P / OIS / EIS

- Ultra grand angle 50 megapixels avec angle de vision 150 degrés

- Téléobjectif 8 megapixels f/2,4 avec OIS

Enregistrement vidéo jusqu'en 8K 24 fps et 4K 30 / 60 fps

Batterie 5000 mAh avec charge rapide filaire 80W SuperVooC / sans fil 50W AirVooC / sans fil inversée 10W

Connectique USB-C / Dual SIM 5G

Compatible 2G à 5G



Le OnePlus 10 Pro est proposé en deux configurations mémoire :

OnePlus 10 Pro 8 / 128 Go : 919 € (Volcanic Black)



(Volcanic Black) OnePlus 10 Pro 12 / 256 Go : 999 € (Volcanic Black ou Emerald Forest)





Le smartphone est disponible depuis le 5 avril 2022 sur le site OnePlus.com et sur Amazon. On trouve également le OnePlus 10 Pro chez Orange, Fnac et Darty.

Un design épuré

Le smartphone OnePlus 10 Pro se positionne comme une offre premium et propose donc une belle finition et une fiche technique bien remplie. Avec ses 200 g et une épaisseur de 8,55 mm, il n’est pas le plus fin ni le plus léger, mais il se montre bien équilibré en main, aidé par les tranches arrondies côté écran comme pour la coque.

L’affichage est toujours un point fort des modèles OnePlus avec ici un grand affichage Fluid AMOLED de 6,7 pouces proposé en résolution QHD+ et avec une belle densité de 525 ppi (pixels par pouce).

La technologie LTPO permet de proposer un rafraîchissement d’écran de 120 Hz adaptatif tandis que le smartphone supporte les espaces colorimétriques DCI-P3 et sRGB. La dalle, protégée par du verre Gorilla Victus, est marquée d’un poinçon en angle pour le capteur photo de 32 megapixels à l’avant avec EIS.

L’affichage s’étire sur les tranches et comporte des bordures très fines. Il propose également un lecteur d’empreintes logé sous l’écran. Comme pour le Realme GT 2 Pro, ce dernier occupe une position plus haute qu'habituellement pour être plus facilement accessible. Les tranches comprennent classiquement le bouton d’alimentation et les touches de volume, ainsi que le slider de notification,

L’ensemble reste toujours épuré avec simplement la connectique USB-C sur la tranche inférieure et une grille de haut-parleur, tandis que le chariot double SIM (et sans extension pour carte mémoire) est logé sur le côté.

A l’arrière, le dos en verre comprend un grand bloc photo en partie fusionné avec la tranche et qui compte trois modules photo, avec l’inscription Hasselblad bien visible. Le verre mat de la coque a l’avantage de ne pas trop laisser de traces de doigts et se révèle modérément glissant.

On apprécie de nouveau la texture particulière du dos qui offre un toucher très doux et tempéré par rapport au froid habituel du verre ou du métal. C'est là qu'on sent l'effort apporté aux petits détails.

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

OnePlus étant un partenaire de longue date de Qualcomm, on ne sera pas surpris de trouver le SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 à bord du OnePlus 10 Pro. La plate-forme, avec sa partie CPU octocore dont le puissant coeur ARM Cortex-X2, peut grimper quasiment jusqu’à 3 GHz, son GPU Adreno 730 et ses DSP / ISP, offre une solide configuration pour répondre aux besoins mobiles les plus exigeants et variés.

La présence de RAM de type LPDDR5 et de stockage UFS 3.1 contribue à la fluidité de l’ensemble et à la rapidité d’exécution des applications et jeux. Le smartphone n’est pas à proprement parler un smartphone gaming mais il dispose d’un système de refroidissement et des fonctions avancées Snapdragon Elite Gaming pour tirer le meilleur parti des jeux avec les réglages poussés au maximum ou pour des applications gourmandes.

Le fabricant met aussi en avant une technologie O-Sync accélérant les échanges entre processeur et écran en jeu pour permettre un temps de réponse abaissé à 30 ms et garantir une grande réactivité au moindre tap sur l’écran.

L’autre atout au sein de l’environnement de gaming HyperEngine est un stabilisateur de framerate pour maintenir une expérience cohérente tout au long du jeu et éviter de désagréables ralentissements.

OnePlus 10 Pro : résultats AnTuTu et Geekbench

Les résultats en benchmark sont cohérents avec ce que l’on a pu observer sur les smartphones premium. Le benchmark AnTuTu fournit ainsi un résultat autour de 860 000 points tandis que sur Geekbench le smartphone atteint 980 points en test single core et 3480 points en test multicore.

Sur les benchmarks plus orientés GPU, le OnePlus 10 Pro se défend bien également en obtenant 9650 points sur le test Wild Life de 3DMark et près de 12 000 points du côté de PCMark. Le smartphone se situe donc dans le haut du panier.

Le OnePlus 10 Pro est livré avec Android 12 et la surcouche OxygenOS 12. On retrouve ici l’interface épurée propre à OnePlus avec ses nombreuses possibilités de personnalisation et des réglages nombreux pour adapter finement le smartphone à ses besoins.

OxygenOS 12 propose les modes spécifiques aux smartphones OnePlus (Zen, Jeu, Work Balance…), un thème sombre déclinable en trois intensités et un écran Always On toujours bien pensé et permanent, permettant de vérifier d’un coup d’oeil l’arrivée de nouveaux messages ou appels.

L'onglet Shelf, activable d'un glisser depuis l'angle droit de l'écran, affiche des raccourcis et des informations utiles sous forme de widgets / cartes à disposer selon son envie. A ceci s'ajoute Scout, la fonction de recherche globale de OnePlus pour retrouver n'importe quel fichier, document, contact, musique ou application dans le smartphone.

Le OnePlus 10 Pro propose toujours une batterie de 5000 mAh (dual cell) mais fait grimper la puissance de la charge filaire à 80W (technologie SuperVOOC) tout en continuant de proposer de la charge sans fil 50W (AirVOOC) et une charge sans fil inversée de 10W.

L'autonomie est correcte, sans être époustouflante, et la nouvelle charge rapide permet donc de regonfler très rapidement la batterie, même quelques minutes avant de partir. Il faudra compter environ 30 minutes pour une charge complète si la batterie est à plat, mais seulement une quinzaine de minutes pour garantir plusieurs heures d'autonomie.

La photo avec Hasselblad, le retour

Comme la série OnePlus 9, le smartphone OnePlus 10 Pro bénéficie du partenariat avec Hasselblad pour pousser son avantage dans la photo mobile. S’il n’est plus seul à pouvoir mettre en avant cette alliance (Oppo a annoncé un accord similaire), le fabricant en profite tout de même pour aller plus loin dans les efforts d’amélioration de calibration des capteurs photo.

Cela passe par la solution OnePlus Billion Color et le mode Pro Hasselblad avec le support des formats RAW 12-bit et RAW+, tandis que le nouveau mode Film permet de contrôler de multiples paramètres durant l’enregistrement vidéo.

La partie photo du OnePlus 10 Pro s’organise autour de trois capteurs photo : un grand angle 48 megapixels Sony IMX789 spécifique aux appareils OnePlus par des réglages fins pour réduire le bruit et optimiser la gestion du HDR.

Il offre une ouverture f/1,8 et exploite un ensemble de 7 lentilles, avec le support de l’OIS et de l’EIS.

OnePlus 10 Pro grand angle

OnePlus 10 Pro Ultra grand angle 120 degrés

OnePlus 10 Pro Ultra grand angle 150 degrés

OnePlus 10 Pro zoom x3,3

A côté, on trouve un ultra grand angle de 50 megapixels offrant un angle de vision de 150 degrés qui pourra également supporter un mode fisheye. Le dernier capteur est un téléobjectif de 8 megapixels avec stabilisation optique pour réduire le flou.

A l’avant, le OnePlus 10 Pro propose un capteur photo 32 megapixels avec EIS pour les selfies.

La patte de Hasselblad est toujours présente avec le bouton orange du déclencheur et le mode XPan pour des plans larges au grain particulier.

La qualité photo du capteur principal est très bonne, que ce soit avec une belle luminosité ou bien en faible lumière. Une bonne partie des détails est préservée et le mode nuit peut encore sauver des zones d'ombres, sans aller aussi loin que d'autres marques qui en ont fait un argument de vente, mais en respectant l'esprit de la scène.

L'ultra grand angle permet également de réaliser de bons clichés dans un large panel de situations. On pourra profiter avec le OnePlus 10 Pro d'un ultra grand angle 120 degrés ou bien du mode 150 degrés qui ouvre encore plus les perspectives au prix d'une plus grande déformation de l'image à la marge.

OnePlus 10 Pro ultra grand angle 150 degrés (et quelques artefacts)

OnePlus 10 Pro XPan

Cela peut donner l'occasion de jouer avec ces effets pour des prises de vue originales ou bien pour capter une vue d'ensemble avec un champ très large. En parallèle, le mode Fisheye permettra également de mettre en valeur un objet ou une personne.

Le zoom sans perte x3,5 permet de ramener un détail et il offre suffisamment de grossissement pour présenter un certain intérêt. On pourra ensuite augmenter le grossissement jusqu'à x30 avec un intérêt plus discutable.

Le mode portrait se débrouille plutôt bien pour détourer correctement les personnes et mettre en valeur les visages tout en offrant un flou élégant d'arrière-plan. Hormis quelques fonds particulièrement tordus à gérer, l'effet bokeh est bien restitué.

OnePlus 10 Pro XPan

OnePlus 10 Pro ultra grand angle 150 degrés

Le mode Xpan de Hasselblad permet également de se montrer créatif, voire de compenser les déformations de l'ultra grand angle de 150 degrés dans certains cas.

A noter que le OnePlus 10 Pro permet de sauvegarder les clichés au format RAW et RAW+ pour une édition avancée.

Pour les selfies, le capteur photo de 32 megapixels s'en sort bien dans la majorité des situations, mettant bien en valeur le visage tout en affichant du détail en arrière-plan. Il n'y a que dans les scénarios très compliqués avec fort contre-jour en arrière que le rendu peut être un peu moins satisfaisant, mais le plus important (votre visage) est préservé.

Le OnePlus 10 Pro est capable d'enregistrement vidéo jusqu'en 8K 24 fps, mais c'est en 4K qu'il s'exprime le mieux en pouvant même grimper jusqu'à 120 fps. A l'avant, le capteur photo permet de l'enregistrement vidéo en 1080p.

Conclusion

Avec le OnePlus 10 Pro, le fabricant veut proposer une expérience premium globale et équilibrée, tant du point de vue du matériel que du logiciel. La qualité de l'affichage AMOLED est toujours bien présente, avec une réactivité et une fluidité sans faille, et la présence du SoC Snapdragon 8 Gen 1 permet d'obtenir des performances élevées, au quotidien comme pour des scénarios intenses comme du gaming.

Le souci du détail se manifeste par le lecteur d'empreintes placé plus haut sur l'écran, mais aussi par le toucher particulier de la coque en verre dépoli et les bords arrondis qui en font un smartphone très agréable à utiliser, malgré les 200 g sur la balance.

La partie photo se révèle convaincante avec des capteurs offrant un choix large de possibilités et des capacités qui s'étendent jusqu'en basse lumière. Les amateurs de photo mobile apprécieront les petits plus du partenariat avec Hasselblad, comme le mode XPan et les filtres dédiés, mais aussi l'ultra grand angle porté à 150 degrés et le mode Fisheye.

Ce ne sont pas forcément des fonctionnalités utiles au quotidien, mais elles peuvent sacrément embellir une prise de vue remarquable. Sans pousser les qualités photographiques dans leurs retranchements, on a ici une proposition équilibrée qui permettra aussi de sortir à l'occasion des sentiers battus.

Sous Android 12, le OnePlus 10 Pro propose la surcouche OxygenOS 12 qui a fait ses preuves en matière de fluidité, de possibilités de personnalisation et de modes spécifiques (jeux, zen, équilibre vie privée / vie professionnelle...).

A ceci s'ajoute désormais un onglet Shelf rassemblant des informations et applications utiles sous forme de widgets tandis que le moteur de recherche Scout ira trouver tous les documents, applications ou contacts correspondant à une requête.

Seule l'autonomie pourra être un peu juste en usage modéré à intensif, mais la nouvelle charge filaire 80W apportera un nouveau souffle en quelques minutes, tandis que le smartphone propose toujours de la charge sans fil.

Le OnePlus 10 Pro s'inscrit dans une continuité et reste globalement sur une même base que le OnePlus 9 Pro, en mettant les caractéristiques au goût du jour. Les possesseurs du modèle précédent n'y trouveront pas forcément matière à changement, sauf à vouloir disposer des nouveautés spécifiques en photo et vidéo.

