OnePlus 10T : voici à quoi pourrait ressembler le prochain flasgship

Design, caractéristiques : le OnePlus 10T fait parler de lui avant l'heure et dévoile quelques spécificités.

Après le OnePlus 10 Pro (testé ici même) viendrait le OnePlus 10T au second semestre, à défaut d'un OnePlus 10 standard et d'une version Ultra. Le leaker Yogesh Brar et OnSiteGo détaillent un modèle qualifié de OnePlus 10 mais qui pourrait correspondre finalement à la future version T.

Des rendus tirés de prototypes montrent un smartphone avec écran plan doté d'un poinçon central et un grand bloc photo à l'arrière comptant trois modules et un flash, toujours avec le logo Hasselblad bien visible.

Curieusement, le rendu fait disparaître le slider de notification, alors qu'il a toujours été présent sur les flagships et reste d'actualité sur le Nord 2T. L'écran offrirait une diagonale de 6,7 pouces, en résolution FHD+ et avec résolution 120 Hz, le tout avec une dalle AMOLED et un lecteur d'empreintes logé sous l'écran.

Snapdragon 8+ Gen 1 et charge rapide 150W

Pour le processeur, le SoC Dimensity 9000 serait troqué pour un Snapdragon 8+ Gen 1, au moins pour la version internationale, et toujours sous Android 12 avec la surcouche OxygenOS.

Le bloc photo, qui prendrait désormais toute la largeur du OnePlus 10T, proposera un module principal de 50 megapixels avec stabilisation optique et possibilité d'enregistrement vidéo 4K mais aussi un ultra grand angle de 16 megapixels et un capteur macro 2 megapixels, tandis que le capteur photo avant sera de 16 megapixels.

Autre nouveauté du modèle, la charge rapide passerait à 150W (au lieu de 80W sur le OnePlus 10 Pro et le Nord 2T) pour la batterie de 4800 mAh, sans doute en profitant de la diffusion de cette technologie de charge au sein des différentes marques de BBK (Oppo, OnePlus, Realme).

Le lancement reste envisagé durant l'été, vers le mois de juillet, à un tarif inférieur au OnePlus 10 Pro du fait de sa fiche technique un peu moins étoffée.