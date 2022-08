Le OnePlus 10T déjà à poil en unboxing avant l'annonce officielle

La marque OnePlus doit présenter son nouveau smartphone de référence OnePlus 10T ce 3 août et les tests sortiront ensuite dans la foulée. Elle a donc envoyé à certains médias et influenceurs un exemplaire en avance tout en demandant de respecter une date d'embargo, comme cela se fait classiquement pour tout événement ou presque.

Sous le titre "Embargoes are overrated", le youtubeur NTFTW a décidé de passer outre et de publier dès le 1er août une vidéo d'unboxing du OnePlus 10T. La vidéo montre donc le déballage du smartphone et confirme la présence du gros chargeur 160W (et compatible PD) pour assurer la charge rapide 150W (ou 125W aux Etats-Unis) et d'un adaptateur USB-C / USB-A.

Pas de surprise

Il montre également le smartphone dont le design est connu depuis longtemps et le compare au Nothing Phone (1) et l'iPhone 13 Pro pour en jauger les dimensions. La vidéo ne dévoile pas grand-chose de plus sinon la confirmation que le OnePlus 10T ne dispose pas de charge sans fil.

Credit : NTFTW

Un simple unboxing pour donner un avant-goût sans rien vraiment dévoiler qui n'ait déjà été officialisé, la vidéo ressemble plus à un coup marketing faisant illusion qu'à une véritable prise de risque, à moins que OnePlus n'ait pas voulu créer un bad buzz en la faisant bloquer peu avant l'annonce officielle et ne préfère l'utiliser pour sa communication.

Le OnePlus 10T est attendu avec un affichage AMOLED, un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et un bloc photo faisant la part belle au capteur Sony IMX766 de 50 megapixels.

Si la charge 150W sera son grand atout, il perd en revanche le slider de notification et le partenariat Hasselblad d'optimisation de la partie photo. Reste à en connaître le prix.