OnePlus 11 Pro : le design du smartphone déjà en fuite !

La marque OnePlus a fait le choix de proposer un smartphone OnePlus 10 Pro dès le début de l'année puis de basculer sur un OnePlus 10T six mois plus tard, modifiant ainsi sa stratégie habituelle par rapport aux années précédentes en évacuant le OnePlus 10.

Le smartphone de fin d'année a fait des choix particuliers en perdant le fameux Alert Slider habituellement présent sur les modèles de référence de la marque et en n'optant pas pour le partenariat avec Hasselblad, officiellement pour mieux maîtriser les coûts et conserver un tarif attractif.

OnePlus 10 Pro

Le design du OnePlus 10 Pro comme du OnePlus 10T étaient connus bien avant leur présentation grâce aux fuites des leakers spécialisés. Et il pourrait en être de même pour le futur OnePlus 11 Pro.

OnePlus 11 Pro : retour aux sources

Le leaker OnLeaks dévoile déjà les grandes lignes du style du prochain fleuron de OnePlus dans une série d'images diffusées avec le site SmartPrix. Le flagship OnePlus de 2023 renouera avec l'Alert Slider présent sur le côté en regard d'un bloc photo qui débordera toujours du dos tout en fusionnant avec la tranche.

Ce petit signe distinctif, qui peut manquer aux habitués sur le OnePlus 10T, fera donc son retour mais il ne viendra pas seul : les rendus diffusés par OnLeaks montrent que le OnePlus 11 Pro sera de nouveau associé à Hasselblad pour améliorer la calibration et la qualité photo des capteurs.

Il semble donc que le fabricant de smartphones ait choisi de réserver cette certification des capteurs photo pour ses modèles Pro, un peu moins sensibles à la dynamique de prix.

Nouveau bloc photo, de nouveau avec Hasselblad

Les rendus montrent un smartphone Android dont la partie avant ressemble assez au OnePlus 10 Pro avec un grand écran tactile OLED incurvé sur les tranches et un poinçon pour le capteur photo avant toujours positionné en angle. Un lecteur sous la dalle permettra vraisemblablement de lire les empreintes digitales.

Le bloc photo à l'arrière continue de déborder sur la tranche mais se fait moins carré, les appareils photo étant désormais logés dans un grand cercle, choix esthétique présent sur les smartphones premium de plusieurs marques.

L'ensemble porte toujours trois capteurs photo et un quatrième emplacement pour le flash. Leur nature n'est pas encore connue et il reste à voir si l'on retrouvera le combo habituel module grand angle, ultra grand angle et zoom.

Le OnePlus 11 Pro devrait logiquement embarquer un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, le fabricant étant un fidèle des puces mobiles du groupe de San Diego, avec toujours une compatibilité 5G avancée et le support des dernières versions des connectivités sans fil WiFi et Bluetooth.

A voir si le lancement de ce nouveau smartphone haut de gamme se jouera début 2023 ou bien s'il s'interviendra encore plus tôt cette année, Qualcomm devant annoncer sa puce mobile dès le mois de novembre.