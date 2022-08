OnePlus 10T : le smartphone dévoile ses atouts

Après le OnePlus 10 Pro, c'est le OnePlus 10T qui constituera l'offre de référence pour le second semestre chez OnePlus, avec une formule connue et quelques arguments de pointe.

La stratégie OnePlus a changé cette année : tout en continuant d'étoffer la série Nord en milieu de gamme, celle des smartphones de référence de la marque s'est resserrée autour d'un OnePlus 10 Pro en début d'année et d'un modèle OnePlus 10T qui constituera la nouvelle référence sur le second semestre.

Le smartphone s'est dévoilé au fil des derniers mois, entre fuites et informations distillées par le fabricant lui-même selon une technique désormais bien rodée et s'appuyant beaucoup sur les réseaux sociaux.

Désormais rattaché à Oppo à plus d'un titre, OnePlus doit composer et partager certaines innovations avec d'autres marques, au risque d'une certaine dilution de sa visibilité.

Le OnePlus 10T veut démontrer que la firme a toujours de solides arguments à prix contenu tout en cherchant toujours à s'implanter sur le marché US en plus de l'Europe et des marchés asiatiques.

Qu'a donc à proposer le nouveau smarpthone OnePlus 10T ? Tout d'abord, on retrouve l'affichage Fluid AMOLED 6,7 pouces qui fait le succès de la marque par ses qualités, sa colorimétrie et sa fluidité, aidée par un rafraîchissement 120 Hz.

La dalle reste plane et marquée d'un poinçon pour le capteur photo avant de 32 megapixels. La résolution conserve le classique FHD+ et maintient le support des espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3 ainsi que du HDR10+.

Comme attendu, le smartphone embarque le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8, 12 et même pour la première fois 16 Go de RAM à bord, ainsi que 128 ou 256 Go de stockage (finalement pas de version 512 Go).

Un système de gestion Always Alive permet par ailleurs d'avoir jusqu'à 35 applications ouvertes simultanément pour tirer pleinement parti de l'importante quantité de RAM présente.

Il est associé à un puissant système de refroidissement de type chambre à vapeur, à la fois ultra-fin et occupant une très large surface pour éviter la chauffe même lors de longues sessions.

La puce premium apporte la compatibilité 5G ainsi que le support du WiFi 6 / 6E et du Bluetooth 5.2. OnePlus a intégré 15 antennes et un algorithme Smart Link pour assurer une réception optimale quelle que soit la façon dont le smartphone est pris en main et des vitesses de transfert optimisées.

Charge 150W SuperVOOC

A bord, on trouvera également une batterie de 4800 mAh avec pour la première fois sur un smartphone OnePlus une charge rapide de 150W SuperVOOC grâce à un chargeur (inclus dans la boîte) de 160W.

On ne reviendra pas sur ses avantages (détaillés avant la présentation officielle) sinon pour rappeler que la charge complète se fera en moins de 20 minutes, avec 10 minutes de charge assurant une journée d'utilisation.

Photo avec Sony IMX766

Pendant que le slider de notification se fait la malle sur ce modèle, le bloc photo reprend le design de celui du OnePlus 10 Pro mais sans le partenariat Hasseblad. Il comprend toujours trois capteurs photo dont le module principal n'est autre que le capteur Sony IMX766 de 50 megapixels, connu pour ses qualités en basse luminosité.

Il est accompagné d'un module ultra grand angle de 8 megapixels (120 degrés d'angle de vue) et d'un capteur macro (focus à 4 cm) obstinément mis à toutes les sauces.

Pas de capteur dédié pour le zoom ici et c'est donc le module principal qui réaliser un grossissement sans perte. OnePlus ajoute une technologie Image Clarity Engine 2.0 pour assurer des clichés nets en prenant une série de photos et en les assemblant pour assurer la netteté partout dans l'image.

La gestion du HDR permettra toujours d'équilibrer les clichés sur les contrastes élevés tandis que le mode Nightscape 2.0 assurera des photos de qualité en très faible lumière.

Pour ce qui est du design général, le OnePlus 10T offre un dos en verre texturé comme la marque sait les faire en apportant un toucher spécifique. Deux coloris seront proposés : noir et vert jade.

Le smartphone sera lancé avec OxygenOS 12 mais le fabricant a déjà commencé à évoquer OxygenOS 13 qui reposera sur Android 13 en s'appuyant toujours sur la fluidité mais aussi sur un design organique tout en rondeurs autour du thème de l'eau ("aquamorphique" en langage marketing).

L'interface conservera ses modes (Zen, Gaming...) et ses écrans Always On spécifiques tout en continuant d'offrir une grande fluidité en accélérant les temps de chargement des applications.

Une slidebar permettra de retrouver ses applications préférées à portée de main et l'application de streaming audio Spotify continuera d'être mise en avant dans la surcouche, en plus du support du spatial audio.

A quel prix sera proposé le OnePlus 10T ? Le fabricant a dévoilé les tarifs européens, avec des précommandes débutant ce 3 août pour une disponibilité effective le 25 août.

En Europe, le modèle 8 / 128 Go est annoncé à 699 € tandis que la version 16 / 256 Go grimpera à 799 €. En France, en comptant les taxes, les tarifs sont les suivants :

OnePlus 10T 8 / 128 Go : 729 €

OnePlus 10T 16 / 256 Go : 829 €

Le smartphone pourra être commandé sur le site de OnePlus dès ce jour ou bien chez Amazon à partir du 11 août.