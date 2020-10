OnePlus 7 et 7T : OxygenOS 11 arrivera dès le mois de décembre

Fidèle à sa réputation, OnePlus ne devrait pas mettre trop longtemps à équiper ses smartphones des séries OnePlus 7 et 7T avec OxygenOS 11.

Avec le lancement du OnePlus 8T, le fabricant OnePlus donne le coup d'envoi pour son interface OxygenOS 11 reposant sur Android 11. Toujours épurée, elle propose les modes spéciaux de la marque (Mode Zen, Fnatic Mode pour le gaming...) et profite de l'arrivée de l'Always On Display pour proposer des écrans de veille spécifiques (Insight, Canvas, Bitmoji) et personnalisables.

La mise à jour pour les OnePlus 8 et 8 Pro est déjà en cours de diffusion et le fabricant a promis de le porter sur les séries OnePlus 7 et OnePlus 7T. Restait à savoir quand elle serait proposée.

Faisant un point d'honneur à mettre à jour ses smartphones, on pouvait se douter qu'OxygenOS 11 arriverait dans un délai relativement court sur les modèles plus anciens.

Le site Android Authority affirme ainsi que les OnePlus 7 / 7 Pro / 7T / 7T Pro aura bien droit à une mise à jour dès le mois de décembre. La série 7T devrait être en principe servie en premier et les smartphones de série 7 et 7T pourront ainsi profiter de l'essentiel des nouveautés d'OxygenOS 11.

En revanche, il n'y a pas encore de calendrier pour une mise à jour sur les smartphones OnePlus 6 et 6T.