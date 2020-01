Bon plan : le OnePlus 7T à 434€ au lieu de 599€ ! Mais aussi OnePlus 7 Pro à 524€,...

En octobre dernier OnePlus nous présentait ses nouveaux fleurons à savoir les OnePlus 7T et One Plus 7T Pro aux prix officiels respectifs de 599 € et 759 €.



Mais il est possible de se les offrir à moindre coût, notamment avec l''offre du jour chez Gearbest qui propose le OnePlus 7T que nous avons testé à prix réduit.



Pour rappel ce dernier possède un affichage Fluid Display AMOLED avec rafraîchissement 90 Hz, avec une diagonale de 6,55 pouces FHD+, support du HDR10+ et une encoche pour le capteur photo avant.

Le smartphone possède un format 20:9.

Le OnePlus 7T dispose d'un affichage plan avec un triple capteur photo avec un module 16 megapixels très grand angle (117 degrés), un module principal 48 megapixels et un capteur 12 megapixels pour le zoom optique x2.

Il possède un SoC Snapdragon 855+ avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage en UFS 3.0, et une batterie de 3800 mAh qui profite d'une charge rapide Warp Charge 30T (30 Watts). Le OnePlus 7T embarque nativement Android 10 via la surcouche OxygenOS 10.0

Gearbest propose aujourd'hui le OnePlus 7T en version internationale (français ok) à seulement 435 € au lieu de 599 € prix officiel avec le code de réduction GBOP7T8128B, en coloris bleu, et avec la livraison gratuite. Vous trouverez également le OnePlus 7T en coloris argent mais le tarif est moins intéressant.



Mais toute la gamme OnePlus connaît des promotions avec notamment le OnePlus 7 à 400 € au lieu de 609 € ou encore le OnePlus 7 Pro à 524 € au lieu de 709 €.

Toutes les promotions OnePlus sont regroupées sur cette page dédiée.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.