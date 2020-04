OnePlus 8 : 150€ de plus que le OnePlus 7T à cause de la 5G

Il est bien loin le temps du OnePlus One et ses 269 euros pour une configuration digne des terminaux haut de gamme de l'époque.

Face à une envolée des prix des flagships des marques dominantes sur le marché, les utilisateurs s'inquiétaient ainsi de voir les OnePlus 8 subir à leur tour une hausse significative des prix. On constate ainsi chez la marque une montée progressive des prix qui l'ont détachée de cette image de flagship killer au fil des années...

Le PDG de la marque, Pete Lau garantissait il y a peu que ses OnePlus 8 et Oneplus 8 Pro seraient proposés sous la barre des 1000 dollars. Et à ce jeu, OnePlus inverse les rôles avec Xiaomi qui a annoncé son Mi 10 Pro à 999 € même si on le trouve déjà en forte promotion.

Aujourd'hui les choses se confirment à travers de nouvelles fuites : les OnePlus 8 et Pro seront bien proposés à un prix de départ situé sous les 1000 dollars, pour autant leur prix affiche une hausse notable, du fait de la 5G.

Le OnePlus 8 8 Go de RAM et 128 Go de stockage serait ainsi proposé entre 719 et 729€ contre 819-829€ pour la version 12/256 Go. Le OnePlus 8 Pro serait pour sa part proposé aux alentours de 919-929 euros pour la version 8/128 Go et 1009-1019€ pour la version 12/256 Go.

OnePlus respecterait ainsi ses engagements, pour autant la hausse de prix serait notable avec les OnePlus 7T et 7T Pro proposés respectivement à partir de 579 et 759€. Quasiment 150€ de hausse que OnePlus justifierait par rapport à la prise en charge de la 5G et une hausse du prix des composants.

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous l'évolution des prix (le prix correspond à chaque fois à la version la moins chère proposée) :

OnePlus One (avril 2014) : 269 €

OnePlus 2 (juillet 2015) : 339 €

OnePlus X (octobre 2015) : 269 €

OnePlus 3 (juin 2016) : 399 €

OnePlus 3T (novembre 2016) : 439 €

OnePlus 5 (juin 2017) : 499 €

OnePlus 5T (novembre 2017) : 499 €

OnePlus 6 (mai 2018) : 519 €

OnePlus 6T (octobre 2018) : 559 €

OnePlus 7 / 7 Pro (mai 2019) : 559 € / 709 €

OnePlus 7T / 7T Pro (septembre 2019) : 599 € / 759 €

OnePlus 8 / 8 Pro (avril 2020) : 719 € (?) / 919 € (?)

Pour comprendre pourquoi la 5G entraine des surcouts, il faut rappeler que cela implique l'ajout de nouvelles antennes et donc de retravailler le design du terminal tout entier. La question de la gestion de l'énergie implique également des optimisations au niveau de la batterie . En outre, la solution tout intégrée de Qualcomm permet d'économiser de l'espace sur les puces 5G mais le cout est également supérieur...

Enfin, pour la première fois, les OnePlus 8 seront certifiés IP68, ce qui là encore entraine une hausse de prix. Malgré cette hausse, les nouveaux terminaux de OnePlus seront parmi les smartphones 5G haut de gamme les plus abordables du marché.