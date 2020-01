OnePlus 8 : la charge sans fil se précise

Si beaucoup de fabricants de smartphones proposent désormais la charge sans fil sur leurs modèles haut de gamme, au point d'en faire une fonction standard qui peut devenir très pratique avec la charge sans fil inversée pour charger des accessoires, OnePlus avait jusqu'à présent toujours refusé cette innovation.

Ses dirigeants avaient expliqué que l'état de la technologie n'était pas encore satisfaisant pour envisager son intégration dans les smartphones de la marque. Toutefois, on a pu voir depuis un peu plus d'un an que la charge sans fil prend de l'ampleur au niveau de la puissance de charge.

Rendu supposé du OnePlus 8 Pro

Plusieurs acteurs proposent dès à présent de la charge sans fil 10W, voire 15W ou même 20W, ce qui nécessitera évidemment un socle de charge adapté. En la matière, la technologie Qi soutenue par le consortium WPC (Wireless Power Consortium) a pris l'ascendant dans la bataille des standards.

La charge sans fil est-elle finalement devenue intéressante pour OnePlus, comme le suggèrent les rumeurs de son intégration dans les futurs smartphones OnePlus 8 ? Toujours est-il que le fabricant vient d'intégrer le WPC et donc d'accéder aux techniques d'implémentation de la charge sans fil Qi.

Devenir membre du consortium n'implique pas forcément d'utiliser la technologie soutenue à court terme, comme le montre d'ailleurs l'exemple de Oppo, lui aussi partenaire du WPC mais sans intégration, mais cela permet d'accéder à des ressources qui pourront être explorées et utilisées de diverses façons.

Oppo et OnePlus étant liés, et le premier ayant fait la démonstration d'un système de charge sans fil 30W il y a peu, il y a tout de même tout un faisceau d'indices en faveur d'une intégration à court terme de cette fonctionnalité dans les smartphones OnePlus.