Bon plan : les smartphones OnePlus en promotion.. OnePlus 7T et 7T Pro à prix cassés !

Commençons avec le smartphone très haut de gamme, le OnePlus 7T Pro que nous avons testé et qui possède un écran HDR10+ de 6,67 pouces qui permet une résolution QHD+ avec un rafraîchissement de 90 Hz. Il intègre le nouveau SoC Snapdragon 855+ octocore cadencé à 2,96 GHz et avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage en UFS 3.0.

Vous trouverez un triple capteur photo à l'arrière du téléphone qui présente cette configuration :

48 mégapixels f/1,6 avec OIS / EIS

16 megapixels ultra grand angle 117 degrés

8 mégapixels zoom sans perte x3

Ce OnePlus 7T Pro est alimenté par une batterie de 4085 mAh qui est compatible avec la charge rapide Warp Charge 30T.

Gearbest propose aujourd'hui le OnePlus 7T Pro en version internationale (français ok) à seulement 602.53 € au lieu de 759 €, prix officiel. La livraison est gratuite.



Poursuivons avec le OnePlus 7T dont vous pouvez consulter notre test qui est un smartphone doté de performances de haut vol, mais également qui dispose d'un très bon rapport qualité vs prix.



Pour rappel ce dernier possède un affichage Fluid Display AMOLED avec rafraîchissement 90 Hz et un écran FHD+ de 6,55 pouces, le support du HDR10+ et une encoche pour le capteur photo avant.

Le OnePlus 7T dispose d'un affichage plan avec un triple capteur photo avec un module 16 mégapixels très grand angle (117 degrés), un module principal 48 mégapixels et un capteur 12 mégapixels pour le zoom optique x2.

Il possède un SoC Snapdragon 855+ avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage en UFS 3.0, et il est alimenté par une batterie de 3800 mAh qui profite d'une charge rapide Warp Charge 30T (30 Watts).

Le OnePlus 7T en version internationale (français ok) est disponible chez Gearbest à seulement 487 € au lieu de 599 € prix officiel avec le code de réduction GBOP7TG8256, en coloris bleu, et avec la livraison gratuite.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.