Les rendus du OnePlus 8 Pro fuitent

C'est le 14 avril que OnePlus va officiellement dévoiler sa prochaine gamme de flagships qui sera intégralement 5G. Pour l'appareil le plus premium, la série OnePlus 8 sera notamment l'occasion pour la marque de mettre en avant un nouvel écran Fluid Display avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui a déjà été présenté en début d'année.

Si OnePlus garde pour le moment une part de mystère, les fuites ne manquent pas pour une gamme qui devrait être composée du OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Pour un OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z, ce serait plus tard dans l'année.

Pour le OnePlus 8 Pro, WinFuture - qui a une certaine expertise en matière de fuites - publie des rendus manifestement officiels de l'appareil… après avoir déjà fait de même pour le OnePlus 8. Ils dévoilent trois finitions : ultramarine blue, onyx black et glacial green.

Ces rendus permettent d'apercevoir le module photo à l'avant logé dans un poinçon en haut à gauche de l'écran et la disposition pour le quadruple capteur photo à l'arrière.

Il devrait s'agir d'un module de 16 mégapixels à l'avant et de 48 (f/1,78) + 48 (f/2,2) + 8 (f/2,4) + 5 mégapixels à l'arrière. Au dos, ce serait ainsi l'association d'un grand angle, ultra grand angle, téléobjectif et capteur pour l'enregistrement de données supplémentaires en rapport avec la couleur.

WinFuture corrobore plusieurs caractéristiques pressenties pour le OnePlus 8 Pro : l'écran 6,78 pouces QHD+ avec donc ce taux de rafraîchissement de 120 Hz, support HDR10+ et luminosité maximale de 1300 cd/m², SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, modem X55 5G, jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.0.

Par ailleurs, le OnePlus 8 Pro embarquerait une batterie de 4510 mAh avec intégration de la charge sans fil à 30 W et de la charge inversée, en plus de la charge rapide filaire à 30 W. La charge sans fil serait ainsi une nouveauté pour OnePlus, tout comme une certification IP68 dont profiterait le OnePlus 8 Pro.

En attendant l'arrivée de la série OnePlus 8, les smartphones OnePlus 7T et 7T Pro bénéficient de promotions à 469 € et 588 €.