Bon plan : le OnePlus 8 à 495 € au lieu de 699 €, le OnePlus 8 Pro à 760 € au lieu de 899 €

Vous avez pu découvrir nos tests des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, deux superbes smartphones présentés le 14 avril dernier.

Deux mois après, c'est Rakuten qui dégaine la grosse promotion sur le OnePlus 8 affiché à seulement 495 € au lieu de 699 € prix officiel, la bonne affaire du moment ! Et même son de cloche du côté du OnePlus 8 Pro affiché à 760 € au lieu de 899 €.

Pour rappel, le OnePlus 8 utilise le dernier surpuissant Soc Snapdragon 865, avec son modem Snapdragon X55 compatible 5G mais aussi de la RAM LPDDR4X et du stockage en UFS 3.0. Il propose un affichage Fluid Display AMOLED calibré pour offrir des couleurs aussi naturelles que possible.

OnePlus 8

Le OnePlus 8 propose un affichage 6,55 pouces FHD+ avec rafraîchissement de 90 Hz et l'écran a obtenu la note A+ dans les tests de DisplayMate, le nec plus ultra ! Signalons que l’affichage est percé d’un trou pour loger le capteur photo avant (16 megapixels f/2,0 avec EIS et enregistrement 1080p 30 fps) donc plus de popup désagréables qui sortait au-dessus du téléphone !

La partie photo n'est pas oubliée avec à l'arrière un triple capteur photo

Sony IMX586 48 megapixels f/1,75 avec 6 lentilles et OIS / EIS

enregistrement vidéo jusqu’en 4K 60 fps, Super Slow Motion 1080p 240 fps / 720p 480 fps

zoom “in sensor” x2

Ultra grand angle 16 megapixels f/2,2 de 116 degrés

Macro 2 megapixels f/2,4



Pour rappel, le OnePlus 8 est officiellement en vente chez OnePlus et en France chez les différents revendeurs au prix de 699 € dans une configuration 8 Go RAM / 128 Go stockage et de 799 € dans une version 12 Go / 256 Go sur le site officiel de OnePlus, mais aussi chez les revendeurs FNAC, Darty et Amazon ou encore chez Bouygues Télécom.

Mais le bon plan du jour est proposé par Rakuten avec une offre canon et un tarif de seulement 495 € pour la version 128 Go en coloris noir ou vert au lieu de 699 € prix officiel. Et si vous préférez la version 256 Go elle est affichée à 644 € en vert et 669 € en noir. Dans les deux cas la livraison est gratuite depuis le Royaume-Uni en quelques jours avec une garantie de 2 ans.

Et pour les amoureux du très haut de gamme, le OnePlus 8 Pro est proposé à 760 € au lieu de 899 € dans sa version 128 Go en coloris noir.