OnePlus 8 Pro : le rafraîchissement 120 Hz se montre

Une image en fuite prétend montrer le futur OnePlus 8 Pro et sa capacité à proposer un rafraîchissement d'écran à 120 Hz.

Le fabricant OnePlus a présenté la semaine dernière une nouvelle technologie d'écran Fluid Display qui permettra de proposer un rafraîchissement de 120 Hz sur un affichage OLED qui offrira par ailleurs des qualités exceptionnelles en matière de respect des couleurs et de contraste.

Elle devrait se retrouver sur sa prochaine génération de smartphones OnePlus 8 et en particulier sur le OnePlus 8 Pro. Le futur modèle phare a commencé à se dévoiler officieusement et il devrait proposer un affichage incurvé sur les tranches et marqué d'un poinçon pour le capteur photo avant, au lieu de la caméra popup logée dans la tranche supérieure des OnePlus 7 Pro / 7T Pro.

Une image diffusée par le site Tru Tech affirme montrer le OnePlus 8 Pro et l'écran de réglage permettant de basculer sur le rafraîchissement 120 Hz, en plus du 90 Hz (à l'oeuvre sur les OnePlus 7 / 7T Pro) et du 60 Hz standard.

Le réglage en 120 Hz précise que l'on obtiendra un maximum de fluidité mais au prix d'une consommation d'énergie accrue.

Il n'est pas précisé si le passage au 120 Hz implique que la résolution soit ramenée au FHD+, comme cela devrait être le cas chez Samsung et ses Galaxy S20.

Le modèle en photo serait un exemplaire de pré-production et l'on semble apercevoir l'habituel slider de notification sur l'une des tranches.