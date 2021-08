TRIO gagnant pour le OnePlus 8T, le Dreame F9 et le Google Pixel 4 XL qui profitent de SUPER tarifs

Commençons avec le smartphone OnePlus 8T 8+128 Go qui profite d’une belle réduction chez Cdiscount.

Le smartphone est équipé d’un écran Fluid AMOLED de 6,55" en Full HD+ avec un rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé du processeur Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. De plus, il dispose des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Du côté de la photo, vous trouverez un quadruple capteur photo dont le module principal est de 48 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 16 MP, d’un capteur macro de 5 MP et d’un module monochrome de 2 mégapixels. En façade, le capteur est un 16 mégapixels, idéal pour faire de très bons selfies. Pour finir, sa batterie de 4500 mAh et fourni avec un chargeur rapide Warp Charge 65 W.

Sur Cdiscount, le smartphone OnePlus 8T 8+128 Go est au prix de 389 € avec le code HAPPLYDAYS, au lieu de 499 € prix officiel.



Passons ensuite au robot aspirateur Dreame F9 qui profite aussi d’une réduction chez Cdiscount.

De forme arrondie avec une coque en plastique, le F9 est robuste, il est pourvu de pare-chocs imposants. On observe un capteur optique et deux boutons sur le dessus, un pour lancer le nettoyage et l’autre pour faire revenir le robot à sa base. Il est équipé d’un bac à poussières de 0,6 litre. En dessous, on peut constater deux roues crantées capables de passer des obstacles de 2 cm, une brosse centrale et un balai latéral.

Le robot aspirateur est compatible avec l’application Xiaomi Mi Home, afin de pouvoir le configurer, le programmer et le contrôler. Côté autonomie, il est équipé d’une batterie de 5200 mAh permettant deux heures et demie d’utilisation. Son pouvoir d’aspiration de 2500 PA est plutôt respectable.

Le robot aspirateur Dreame F9 est au prix de 189 € au lieu de 250 € avec le code HAPPLYDAYS sur Cdiscount.





Finissons avec le smartphone Google Pixel 4 XL 64 Go qui montre une réduction de 32 % sur le site Rueducommerce.

Le smartphone possède un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 3040 x 1140 px en QHD+. Il tourne avec le processeur Snapdragon 855 Octocœurs avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Le smartphone évolue sous Android 10. Il est équipé d’une batterie de 3700 mAh et fourni avec un chargeur rapide de 18W, avec la possibilité de charge sans fil.

Au niveau de la photographie, on peut observer que Google a intégré dans son smartphone un double capteur photo de 12 + 16 mégapixels. À l’avant, vous pourrez retrouver un capteur frontal de 8 mégapixels.

Le smartphone Google Pixel 4 XL 64 Go est au prix de 440 € au lieu de 650 € sur le site Rueducommerce, avec la livraison offerte.

