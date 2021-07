Le smartphone OnePlus 8T à seulement 411 € au lieu de 599 € (France) mais aussi Poco M3 à 116 €...

Excellente affaire aujourd'hui sur le smartphone OnePlus 8T que nous avions testé et apprécié, affiché à seulement 451 € en version globale 8+128 Go avec le code AEJUNFR12 et la livraison gratuite en quelques jours depuis la France.

Le OP8T dispose d'un écran Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz et une définition FHD+. Il est équipé d'un SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, et dispose des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Au niveau photographie vous trouverez un quadruple capteur photo (module principal de 48 mégapixels, ultra grand angle de 16 mégapixels, capteur macro de 5 mégapixels et module monochrome de 2 mégapixels). A l'avant le capteur est un 16 mégapixels, idéal pour des selfies de qualité. Sa batterie de 4500 mAh est compatible avec la charge rapide Warp Charge 65 W.

Vous trouverez chez Aliexpress France le OnePlus 8T 8+128 Go en version globale (même version que celle vendue chez OnePlus France) à seulement 451 € au lieu de 599 € prix officiel avec le code AEJUNFR12 et la livraison gratuite en quelques jours depuis la France (sélectionnez bien la version EU).



Vous trouverez également d'autres produits en promotion chez AliExpress, tous avec la livraison gratuite depuis l'Europe :

