OnePlus casse les prix de ses produits comme le OnePlus 9 Pro à -200€, les écouteurs OnePlus Buds Z2 à 79€...

Comme chaque mois, OnePlus propose des deals à ne pas rater. Par exemple, pendant le mois de mars, le smartphone OnePlus 9 Pro voit son prix chuter de 200 €.

Il est doté d'un écran OLED de 6,7" avec une définition de 3200 x 1440 px et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le mobile intègre le SoC Snapdragon 888 accompagné de 8 ou 12 Go RAM et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, le OnePlus 9 Pro est doté de 4 modules photo dont un principal de 48 MP, un ultra grand angle de 50 MP, un téléobjectif de 8MP et un macroscopique de 3 MP. Pour faire des selfies, le OnePlus 9 Pro propose un module de 16 MP. Et enfin, le OnePlus 9 Pro dispose d'une batterie de 4500 mAh qui permet de bénéficier de 12 heures d'autonomie.

Sur le site de OnePlus, le smartphone OnePlus 9 Pro 8+128 Go est au tarif réduit de 719 € au lieu de 919 € avec la livraison gratuite.



Voici d'autres bons plans sur le site de OnePlus :

Smartphone

Écouteurs

OnePlus Buds Z2 à 79 € avec le code Z230OFF



Signalons enfin que les précommandes du OnePlus Nord CE 2 5G que nous avons testé sont lancées aujourd’hui sur OnePlus, Darty et à la FNAC. Il est disponible à partir de 369 €.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme Cdiscount qui vient de lancer l’opération « Les 7 jours du reconditionné » ou encore les cinq offres de folie avec le Xiaomi 11 Lite, les realme Buds Air 2, le Odyssey G3, une webcam et un clavier.