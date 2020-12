OnePlus 9 : le smarpthone sous Snapdragon 888 se montre déjà en photos

Le smartphone OnePlus 9 a déjà fait l'objet d'une série de fuites et de rendus le montrant sous toutes les coutures et voici maintenant les clichés d'une prise en main qui viennent confirmer un certain nombre de points.

Obtenues par Phone Arena, elles montrent bien un smartphone avec écran 6,55 pouces non incurvé marqué d'un poinçon en angle avec un dalle FHD+ et un rafraîchissement de 120 Hz.

On retrouvera sur les tranches l'habituel slider de notification et à la base un port USB-C encadré du chariot de la carte SIM et d'un haut-parleur. L'une des photos montre que, à défaut d'une certification IP68 d'étanchéité qui ne concernerait que la version Pro, le smartphone sera tout de même en partie protégé, comme l'indique le joint protégeant le chariot SIM.

Le OnePlus 9 embarquera bien un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour cette version de pré-production. On trouvera bien sûr Android 11 et la surcouche OxygenOS 11 à bord.

A l'arrière, le bloc photo en angle montre toujours deux capteurs imposant et un troisième plus petit. La série OnePlus 9 devrait être officiellement dévoilée dès le mois de mars 2021.