OnePlus 9 Pro : charge filaire 65W et sans fil 45W ?

Le OnePlus 9 Pro proposerait des charges filaires et sans fil bien plus puissantes que la génération précédente.

La marque OnePlus prépare sa nouvelle série de smartphones et devrait la présenter dès le premier trimestre 2021. Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro seraient ainsi lancés plus tôt dans l'année et l'on devrait en entendre plus précisément parler dans les quelques mois à venir.

Design et caractéristiques sont déjà largement anticipés, avec l'utilisation du SoC Snapdragon 888, de dalles AMOLED avec poinçon et de blocs photo intégrant de gros capteurs.

Du côté des capacités de charge, le leaker Max Jambor affirme déjà que si l'on retrouvera la charge filaire 65W inaugurée avec le OnePlus 8T en 2020, le OnePlus 9 Pro profitera également d'une charge sans fil plus puissante grimpant à 45W.

En comparaison, le OnePlus 8 Pro propose une charge filaire Warp Charge 30T (30W) et une charge sans fil de 30W.

Comme sur ce dernier, le OnePlus 9 Pro proposera en outre une charge sans fil inversée pour recharger d'autres smartphones ou des gadgets comme des écouteurs sans fil ou bien peut-être les futurs bracelet OnePlus Band et montre connectée OnePlus Watch attendus cette année.

Le OnePlus 9 standard aura lui aussi droit à de la charge sans fil mais le leaker ne peut encore en préciser la puissance.